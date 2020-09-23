ASUS ZenFone 7 Pro подешевел на 120 долларов – Snapdragon 865+, NFC, 90-Гц дисплей OLED, 64-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч
Компания ASUS в этом году представлена три смартфона, каждый из которых представляет флагманский сегмент. Одна из новинок – ASUS ZenFone 7 Pro. Модель оценили в 935 долларов (799 евро), но до 26 сентября 2020 года новинку можно купить со скидкой на AliExpress.
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Флагман предлагает покупателям 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 256 ГБ. С промокодом TREND4000 и специальным купоном магазина на 10 долларов модель ZenFone 7 Pro можно купить примерно за 815 долларов, т.е. на 120 долларов дешевле, чем на старте продаж. Российские продажи новинки пока что не стартовали.
Смартфон оснащён 7-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 865+. Это первая в мире однокристальная система, которая имеет частоту свыше 3 ГГц. В её состав входит CPU на базе Kryo 585 с частотой 1,8/2,42/3,1 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 650. Вопросами питания занимается аккумуляторная батарея зарядной ёмкостью 5000 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядки. Восполнить заряд АКБ можно за 93 минуты.
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ASUS ZenFone 7 Pro – первый в мире смартфон, фронтальная камера которого поддерживает съёмку видео в 8K Ultra HD с частотой 30 FPS. Записывать ролики можно в 4K Ultra HD при 120 FPS. Флагман оборудован камерой-перевёртышем. Она имеет разрешение 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп, 3-кратное оптическое увеличение, фазовую автофокусировку Dual Pixel и оптическую стабилизацию изображения. Угол обзора в 12-мегапиксельном модуле составляет 113 градусов.
В связи с такой конструкцией камеры смартфон остался без защиты от воды. Корпус сделан из алюминия. Спереди установлено стекло Gorilla Glass шестого поколения, а тыльная сторона оформлена стеклом Gorilla Glass 3. Вес составляет 230 граммов при габаритных размерах 165,1 x 77,3 x 9,6 мм. Новинка оборудована дисплеем Super AMOLED, который обладает разрешением Full HD+ и диагональ 6,67 дюйма. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 90 Гц.
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ASUS ZenFone 7 Pro получил NFC, стереофонические динамики, отдельный слот под карту microSD, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Несмотря на использование матрицы на органических светодиодах, сканер отпечатков пальцев расположился на боковом торце. Разъёмом для наушников модель похвастаться не может. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10. Она дополнена фирменной надстройкой ZenUI 7.
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