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В 2016 году компания Tesla представила автомобиль Tesla Model 3. На презентации Илон Маск заявил о планах выпускать транспортное средство по цене 35 000 долларов. Для этого компании понадобилось примерно три года.

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В 2018 году Илон Маск намекнул на то, что в будущем Tesla выпустил электромобиль стоимостью 25 000 долларов. В прошлом году он ещё раз напомнил об этом, а в ночь на 23 сентября «народная» Tesla стала финальным анонсом в рамках мероприятия Tesla Battery Day.

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Грядущая новинка ещё не обзавелась коммерческим названием. Её дизайн тоже не показали. Однако, Илон Маск уже подтвердил, что она будет стоить 25 000 долларов и получит полноценный автопилот, как у более дорогих транспортных средств американской компании.

Запас хода на полном заряде будет составлять 320 км. Полноценная презентация таинственного автомобиля состоится в течение ближайших трёх лет. Хотя о выпуске автомобиля за 25 000 долларов в течение трёх лет говорилось и в 2018 году, и в 2019 году.

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Уже появились слухи, что этим самым электромобилем Tesla стоимостью 25 000 долларов может стать 5-дверный хэтчбек. О таком транспортном средстве Илон Маск впервые упомянул в Twitter в середине лета этого года.