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Xiaomi уточнила цены и назвала дату выхода флагманов Mi 10T и Mi 10T Pro

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Информация о смартфонах семейства Xiaomi Mi 10T появилась ещё в прошлом месяце. За это время мы узнали, как будут выглядеть модели, что они смогут предложить и сколько будут стоить. Однако, как оказалось, указанные ранее цены не совсем корректны. Сегодня компания уточнила стоимость Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, а также назвала дату презентации будущих новинок.

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Оба смартфона будут оборудованы процессором Snapdragon 865, как и все флагманы серии Mi 10. Из общего также отметим 6,67-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 144 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и боковой биометрический сенсор.

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Xiaomi Mi 10T получит 64-мегапиксельную основную камеру, тогда как версия Pro обзаведётся датчиком изображения со 108-мегапиксельным разрешением. Смартфоны поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 10, оболочкой MIUI 12 и поддержкой Near Field Communication.

Стандартная модель будет доступна покупателям с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Рекомендованная цена в Европе составит 499 евро. Таким образом, смартфон окажется на 100 евро дешевле, чем предполагалось ранее. Xiaomi Mi 10T Pro получит 8 ГБ оперативной памяти. Стоимость модификации со 128 ГБ хранилища составит 599 евро. За версию с накопителем удвоенной вместимости придётся отдать 649 евро.

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Напомним, что флагманы первой половины года Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в Европе были оценены в 799/899 евро и 999 евро соответственно. Кроме того, сегодня стало известно, что за OnePlus 8T, премьера которого намечена на середину октября, отдать придётся 799/899 евро в зависимости от комплектации.

Xiaomi представит свои флагманы 30 сентября 2020 года, т.е. уже на следующей неделе. В этот же день ожидается премьера Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Упрощённая модель будет оценена в 329 евро. Презентация смартфонов пройдёт в Германии в 14:00 по местному времени (15:00 МСК).

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KILHARD
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wwr222
16:17
Я же написал,что провел повторно тест ровно через месяц.Пока все хорошо.
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