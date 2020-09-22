vivo анонсировала уникальные смартфоны V20 и V20 Pro c 44-Мп селфи-камерой
Компания vivo анонсировала уникальные смартфоны серии V20. Вместе с одноимённым стандартным изданием в семейство вошла и версия Pro. О ней мы и будем говорить детально, поскольку о vivo V20 производитель из Поднебесной почти ничего не рассказал.
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Смартфон vivo V20 Pro достался чип Qualcomm SD765G с модемом Snapdragon X52 для работы в сетях 5G. Мобильная платформа изготовлена по 7-нанометровой технологии и работает на частоте до 2,4 ГГц. На роль GPU взят Adreno 620.
Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена хранилищем на 128 ГБ. Вопросами питания в смартфоне занимается аккумуляторная батарея зарядной ёмкостью 4000 мА*ч с 33-ваттной проводной подзарядкой. Новинка также обзавелась системой жидкостного охлаждения.
Главной фишкой vivo V20 Pro выступают камеры. Основная имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Она поддерживает ночной режим Super Night Mode, портретную съёмку, а также режиме Motion Autofocus, 3D Surround Tracking, Dual Video View и Tripod Mode.
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Камера для селфи представлена двумя модулями, которые расположились в относительно широком вырезе вверху передней части корпуса. Главный датчик изображения имеет рекордное разрешение 44 Мп, если мы говорим о фронтальных камерах. Разрешение ультраширокоугольного модуля составляет 8 Мп, а угол захвата изображения – 105 градусов.
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Тыльная сторона vivo V20 Pro оформлена матовым стеклом AG Matte Glass, которое не собирает отпечатки пальцев. Спереди расположен дисплей AMOLED Full HD+ диагональю 6,44 дюйма со встроенным биометрическим сенсором. Новинка обладает портом USB-C и осталась без разъёма для проводных наушников. При этом в комплекте идёт переходник с USB Type-C на Mini-Jack.
Старт продаж смартфона запланирован на 30 сентября 2020 года. Покупателям модель будет доступна в расцветках Midnight Jazz, Moonlight Sonata и Sunset Melody. Стоимость vivo V20 Pro составила 480 долларов.
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Что касается vivo V20, смартфон тоже получил аккумулятор на 4000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой, 44-Мп фронталку и основную камеру на 64 Мп. Вычислительным центром выступает чипсет Snapdragon 720G без поддержки 5G. О ценах информации нет.
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