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Видеокарты серии GeForce RTX 20 продолжают терять в цене. В этой заметке мы поговорим о моделях GeForce RTX 2080 Ti в исполнении компаний MSI, Gigabyte и Zotac. Они называются RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO, RTX 2080 Ti Turbo и RTX 2080 Ti AMP соответственно.

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GeForce RTX 2080 Ti построена на базе 12-нанометрового мобильного чипа TU102 поколения Turing. GPU выполняется мощностями тайваньской компании TSMC. Его номинальная частота составляет 1350 МГц, а в Boost режиме значение может отличаться в зависимости от модели.

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Графический ускоритель имеет 4352 потоковых процессора, 272 текстурных блока и 88 блоков рендеринга. Также стоит отметить 68 ядер трассировки лучей и 544 тензорных ядра. GPU соединён с памятью типа GDDR6 посредством 352-разрядной шины.

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GeForce RTX 2080 Ti в исполнении Zotac и Gigabyte обладают 11 ГБ видеопамяти с частотой 1750 МГц. Эффективная частота VRAM составляет 14 ГГц, а пропускная способность – 616 ГБ/сек. В случае с решением компании MSI эффективная частота памяти повышена до 16 ГГц, а пропускная способность – до 704 ГБ/сек.

Видеокарта получила разъёмы HDMI, USB-C и DisplayPort. Также отметим активное охлаждение, поддержку NVLink, Open GL 4.5, DirectX 12 и PCI Express 3.0. Ускоритель может работать с мониторами формата 8K Ultra HD (7680 x 4320 точек).

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В магазине «Регард» стоимость видеокарты ZOTAC RTX 2080 Ti AMP составляет порядка 70 000 рублей. Модель оснащена GPU с частотой 1665 МГц в Boost-режиме, занимает три слота на материнской плате, имеет разъём для дополнительного питания 8+8 pin и потребляет 260 Вт. Графический ускоритель рекомендуется использоваться в системе с БП мощностью от 650 Вт. Габаритные размеры модели составляют 308 x 113 x 57 мм.

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MSI RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO скинула в цене свыше 20 000 рублей и сейчас стоит 79 990 рублей в том же «Регард». GPU видеокарты работает на частоте 1755 МГц в Boost-режиме. Ускоритель занимает три слота, имеет разъём 8+8+6 pin и потребляет 300 Вт. Габаритные размеры изделия – 328 x 140 x 57 мм, а вес – 1,6 кг.

Почти на 22 000 рублей подешевела модель Gigabyte RTX 2080 Ti Turbo. Сейчас её цена в «Регард» составляет 69 990 рублей. Видеокарта занимает два слота на материнской плате. Габариты равны 272 x 114 x 40 мм. Ускоритель потребляет 250 Вт и обладает разъёмом 8+8 pin для дополнительного питания.