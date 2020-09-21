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Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – NFC, мощный процессор, ёмкий аккумулятор и 64-Мп камера со скидкой до 135 долларов

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В этом году компания Xiaomi впервые выпустила в рамках серии Redmi Note смартфон стоимостью 350 долларов (299 евро). Он называется Redmi Note 9. В начальной модификации его цена составляет 315 долларов (269 евро). Модель вышла весной, а спустя почти полгода с момента начала продаж её можно купить на 135 долларов дешевле.

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До 26 сентября 2020 года на AliExpress проходит распродажа, в рамках которой Xiaomi Redmi Note 9 Pro со 128 ГБ встроенной памяти предлагается за 215 долларов вместо стартовых 350 долларов. Кроме того, начальную версию с 64 ГБ интегрированного хранилища можно купить за 195 долларов, т.е. на 120 долларов дешевле, чем на старте продаж. Вне зависимости от модификации модель нового поколения комплектуется 6 ГБ оперативной памяти. Для скидки нужно использоваться промокод TREND1000.

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В России смартфон тоже продаётся официально уже не первый месяц. Но при этом его рекомендованная цена упала лишь на 2000 рублей. Так, если на старте продаж за Redmi Note 9 Pro просили 23 990 рублей (315 долларов), то сейчас он обойдётся в 21 990 рублей (290 долларов). Купить модель с официальной гарантией на 12 месяцев можно в магазине «Ситилинк», перейдя по этой ссылке.

Что до технических характеристик, здесь у героя заметки всё неплохо. Правда, нужно понимать, что примерно за эти же деньги можно купить POCO X3 NFC с аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч и дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Сегодня мы уже писали, что его цена на распродаже тоже упала. Детальнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro не в состоянии похвастаться наличием 120-герцового экрана – он получил матрицу с частотой обновления 60 Гц. Диагональ составляет 6,67 дюйма, а разрешение – 1080p+. При этом зарядная ёмкость аккумулятора уменьшена в сравнении с POCO X3 NFC менее чем на 200 мА*ч и составляет 5020 мА*ч. Мощность зарядки проводным путём равна 33 Вт.

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В остальном же смартфоны сильно напоминают друг друга. Герой заметки оборудован основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 8-мегапиксельный блок имеет ультраширокоугольную оптику. Снимать видео можно в 4K при 30 FPS, в 1080p при 120 FPS либо же в 720p с частотой кадров 960 FPS, чем до недавнего времени могли похвастаться исключительно флагманские решения. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Одним из основных трендов в среднебюджетном сегменте наряду с повышением частоты обновления экрана является перенос сканера отпечатков пальцев с тыльной панели на боковую. Xiaomi Redmi Note 9 Pro трендам соответствует. Также на борту есть NFC, слот для microSD, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth и 3,5-миллиметровый выход под наушники.

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Сердцем модели Redmi Note 9 Pro выступает однокристальная система Snapdragon 720G. Она имеет ядра с частотой до 2,3 ГГц, графический контроллер Adreno 618, а в плане производительности находится на одном уровне со Snapdragon 730G и Snapdragon 732G. Последняя SoC, к слову, используется в POCO X3 NFC. Программной основой служит операционная система Android 10, дополненная прошивкой MIUI 12. Одиннадцатая ревизия ОС от Google станет доступна лишь весной, а вот новая версия фирменного ПО выйдет уже до конца осени.

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Listoman
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Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
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OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
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mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
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Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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