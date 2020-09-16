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У компании Huawei большие проблемы начались весной прошлого года, когда администрация президента США ввела первый пакет санкций. Но китайский производитель смог продолжить сотрудничать с американскими фирмами, хоть и потерял доступ к Google Mobile Services. Несколько месяцев назад пришло время нового удара по Huawei со стороны США. Есть информация, что объём продаж смартфонов в 2021 году может сократиться в несколько раз, а все флагманы будут выпущены в ограниченном количестве с отклонением от сроков. На фоне всего этого модель 2019 года Huawei P30 Pro стала как никогда востребованной.

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Флагман является последним решением топового уровня, которое предлагает пользователям полноценно работающие сервисы Google, включая поддержку Google Pay. К тому же модель получила топовую 7-нанометровую платформу, производительности которой хватает с запасов на годы, ёмкий аккумулятор и лучшую камеру на рынке в 2019 году.

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С момента премьеры Huawei P30 Pro прошло без малого полтора года. В связи с этим цена смартфона сильно опустилась. На AliExpress глобальная версия с 256 ГБ встроенной памяти обойдётся в 640 долларов. Стоимость после предыдущего прайс-ката составляла 800 долларов, а в продажу модель поступила по цене 1060 долларов (899 евро). Для сравнения, в России сейчас купить смартфон можно за 49 990 рублей (670 долларов), тогда как на старте продаж он оценивался в 69 990 рублей (950 долларов).

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Huawei P30 Pro оснащён чипсетом Kirin 980 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Однокристальная система не может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Вместимость встроенного накопителя составляет 256 ГБ, а ёмкость комплектной батареи – 4200 мА*ч. Аккумулятор поддерживает 40-ваттную проводную зарядку и может быть подзаряжен беспроводным способом (15 Вт).

Флагман прошлого поколения получил изогнутую справа и слева панель OLED диагональю 6,47 дюйма. Матрица имеет встроенный биометрический сенсор, разрешение FHD+ и каплевидный вырез с 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Экран выполняет роль разговорного динамика, в связи с чем стереозвук в смартфоне отсутствует.

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Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп и оптическую стабилизацию. 8-мегапиксельный перископный блок обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение по отношению к 40-мегапиксельному стандартному модулю. Снимать ролики можно в 4K при 30 FPS. Поддержка 8K не предусмотрена.

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Корпус Huawei P30 Pro обладает защитой от воды. Компания не пожалела потратить 15 долларов на получение сертификации IP68. Габаритные размеры составляют 158 х 73,4 х 8,4 мм, а масса – 192 грамма. Также отметим инфракрасный порт, разъём USB Type-C, GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth. Выход под наушники в смартфоне не предусмотрен.

В 2021 году флагман должен будет получить прошивку EMUI 11. Он поступил в продажу с предустановленным программным обеспечением Android 9.0 Pie в паре с EMUI 9.0. Сейчас модель работает на базе оболочки EMUI 10.1 с десятой ревизией «зелёного робота».