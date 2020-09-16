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Только что мы писали о скидке на видеокарту GeForce GTX 1660 в исполнении Palit. Кроме того, в цене потеряла ещё одна видеокарта тайваньского производителя. На этот раз – более производительная Palit GTX 1660 Ti StormX OC 6G.

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Ускоритель построен на базе 12-нанометрового чипа TU116 с 1536 потоковыми процессорами. GPU имеет частоту от 1500 МГц до 1815 МГц в режиме Boost. Объём видеопамяти GDDR6 составляет 6 ГБ, а частота – 12 ГГц. 192-разрядная шина обеспечивает пропускную способность 288 ГБ/сек.

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Palit GTX 1660 Ti StormX OC 6G получила один порт HDMI 2.0b и поддерживает работу с дисплеями формата 8K Ultra с разрешением 7680 х 4320 точек. Также видеокарта обладает разъёмами DVI и DisplayPort 1.4. Их тоже предусмотрено по одному.

Графический ускоритель получил двухслотовую систему охлаждения с одним вентилятором, которая призвана не допустить перегрева при больших нагрузках. Длина модели составляет 170 мм. Для дополнительного питания есть разъём 8 pin. Рекомендуемая мощность БП составляет 450 Вт, при этом сама видеокарта потребляет до 120 Вт.

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Стоимость Palit GTX 1660 Ti StormX OC 6G упала почти на 3000 рублей. Сейчас графический ускоритель оценивается в 18 590 рублей. Купить видеокарту с 36-месячной гарантией можно в магазине «Ситилинк», перейдя по этой ссылке.