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На российском рынке продолжают падать цены на видеокарты GeForce GTX 16, GeForce GTX 20 и GeForce GTX 10. В этот раз мы расскажем о графическом адаптере Palit GTX 1660 StormX, который в магазине «Ситилинк» стоит уже около 17 000 рублей.

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Видеокарта построена на базе 12-нанометрового чипа TU116 поколения Turing, который изготавливается мощностями TSM, обладает 1408 ядрами CUDA, 88 текстурными блоками и четырьмя дюжинами блоков растеризации. GPU трудится на частоте 1530 МГц. В Boost-режиме частота повышается до 1785 МГц.

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Palit GTX 1660 StormX получила 6 ГБ видеопамяти типа GDDR5 с частотой 2001 МГц Эффективная частота VRAM составляет 8 ГГц, а пропускная способность – 192,1 ГБ/сек. Разрядность шины памяти, соединяемой видеочип и VRAM – 192 бита.

Видеокарта получила поддержку PCI Express 3.0, 8K UHD, DirectX 12 и OpenGL 4.2. На борту есть по одному порту DVI, HDMI и DisplayPort. Максимальное энергопотребление ускорителя составляет 120 Вт. Для дополнительного питания имеется разъём 8 pin. Производитель рекомендует применять блок питания мощностью не менее 450 Вт. Также отметим активное охлаждение с одним вентилятором. Система охлаждения занимает на материнской плате два слота. Длина графического адаптера составляет 170 мм.

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В магазине «Ситилинк» стоимость Palit GTX 1660 StormX снижена до 17 370 рублей. Для заказа видеокарты нажмите здесь. Покупая в «Ситилинк», вы получает RTL-версию видеокарты и 36 месяцев официальной гарантии.