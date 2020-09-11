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iPhone 11 сильно подешевел – самый популярный смартфон 2020 года по рекордно низкой цене в России

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Apple iPhone 11 – самый популярный смартфон в первой половине нынешнего года. Согласно последним данным, за шесть месяцев компания из Купертино смогла продать 37,7 млн «бюджетных» флагманов. Для сравнения, iPhone Xr в 2019 году за два квартала разошёлся тиражом менее 27 млн единиц.

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Уже завтра американский технологический гигант проведёт презентацию новинок, но смартфоны нового поколения начнут появляться только в четвёртом квартале. Задержка вызвана пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. А тем временем в России падает стоимость iPhone 11. Цена модели 2019 года впервые опустилась на «сером» рынке ниже отметки 50 000 рублей за начальную модификацию памяти.

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Смартфоны компании Apple дешевеют редко. Младшая модель прошлого поколения поступила в продажу по цене 59 990 рублей за версию с 64 ГБ постоянной памяти. Иногда официальные ритейлеры проводят распродажи, продавая iPhone 11 за 50 990 рублей. На момент написания материала цена в магазине «Ситилинк» составляет 55 490 рублей. А вот на «сером» рынке стоимость первые упала ниже 50 000 рублей.

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Версию со 128 ГБ внутренней памяти в «Ситилинк» можно купить примерно за 60 000 рублей при стартовой цене 64 990 рублей. На распродажах смартфон был доступен за 56 990 рублей и 55 990 рублей. На «сером» рынке продвинутую модификацию можно приобрести примерно за 54 000 рублей.

В топовой комплектации iPhone 11 несёт на борту встроенное хранилище вместимостью 256 ГБ. Цена в «Ситилинк» по сравнения со стартом продаж упала на 5000 рублей, составив около 69 000 рублей. «Серая» версия обойдётся в 63 000 рублей.

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Как видим, спустя год с момента премьеры смартфона в официальной рознице он не подешевел даже на 10 000 рублей. Для сравнения, стоимость Samsung Galaxy S20+ за полгода снизилась на 25 000 рублей, а на «сером» рынке – на все 40 000 рублей. С предложениями на iPhone 11 в магазине «Ситилинк» вы можете ознакомиться по этой ссылке, а с ценами по России – здесь.

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Кратко напомним о технических параметрах самого дешёвого смартфона Apple 2019 года. Он оборудован чипсетом Apple A13 Bionic, который в AnTuTu набирает свыше 400 000 баллов. Вне зависимости от модификации на борту модель несёт 4 ГБ оперативной памяти, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея на 11,91 Вт*ч или 3110 мА*ч. Смотреть видео на полном заряде можно 17 часов, а слушать музыку – почти в четыре раза дольше.

iPhone 11 имеет фронтальную камеру на 12 Мп, рядом с которой в вырезе установлены компоненты системы Face ID. Технология 3D-распознавания лиц заменила сканер отпечатков пальцев в качестве средства биометрической идентификации пользователя ещё в 2017 году в iPhone X. Дисплей Liquid Retina имеет размер 6,1 дюйма по диагонали и разрешение 828 х 1792 точки. Корпус обзавёлся защитой от воды по стандарту IP68.

Основная камера получила поддержку 4K UHD при 24-60 FPS. Она имеет главный и ультраширокоугольный модули. Разрешение каждого составляет 12 Мп. В стандартной камере есть автофокусировка Dual Pixel и оптическая стабилизация изображения. Прочие параметры iPhone 11 включают NFC, проприетарный разъём Lightning, Bluetooth 5.0, стереодинамики и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц.


Источник фотографий – CNET

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