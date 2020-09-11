iPhone 11 сильно подешевел – самый популярный смартфон 2020 года по рекордно низкой цене в России
Apple iPhone 11 – самый популярный смартфон в первой половине нынешнего года. Согласно последним данным, за шесть месяцев компания из Купертино смогла продать 37,7 млн «бюджетных» флагманов. Для сравнения, iPhone Xr в 2019 году за два квартала разошёлся тиражом менее 27 млн единиц.
реклама
Уже завтра американский технологический гигант проведёт презентацию новинок, но смартфоны нового поколения начнут появляться только в четвёртом квартале. Задержка вызвана пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. А тем временем в России падает стоимость iPhone 11. Цена модели 2019 года впервые опустилась на «сером» рынке ниже отметки 50 000 рублей за начальную модификацию памяти.
Смартфоны компании Apple дешевеют редко. Младшая модель прошлого поколения поступила в продажу по цене 59 990 рублей за версию с 64 ГБ постоянной памяти. Иногда официальные ритейлеры проводят распродажи, продавая iPhone 11 за 50 990 рублей. На момент написания материала цена в магазине «Ситилинк» составляет 55 490 рублей. А вот на «сером» рынке стоимость первые упала ниже 50 000 рублей.
реклама
Версию со 128 ГБ внутренней памяти в «Ситилинк» можно купить примерно за 60 000 рублей при стартовой цене 64 990 рублей. На распродажах смартфон был доступен за 56 990 рублей и 55 990 рублей. На «сером» рынке продвинутую модификацию можно приобрести примерно за 54 000 рублей.
В топовой комплектации iPhone 11 несёт на борту встроенное хранилище вместимостью 256 ГБ. Цена в «Ситилинк» по сравнения со стартом продаж упала на 5000 рублей, составив около 69 000 рублей. «Серая» версия обойдётся в 63 000 рублей.
реклама
Как видим, спустя год с момента премьеры смартфона в официальной рознице он не подешевел даже на 10 000 рублей. Для сравнения, стоимость Samsung Galaxy S20+ за полгода снизилась на 25 000 рублей, а на «сером» рынке – на все 40 000 рублей. С предложениями на iPhone 11 в магазине «Ситилинк» вы можете ознакомиться по этой ссылке, а с ценами по России – здесь.
реклама
Кратко напомним о технических параметрах самого дешёвого смартфона Apple 2019 года. Он оборудован чипсетом Apple A13 Bionic, который в AnTuTu набирает свыше 400 000 баллов. Вне зависимости от модификации на борту модель несёт 4 ГБ оперативной памяти, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея на 11,91 Вт*ч или 3110 мА*ч. Смотреть видео на полном заряде можно 17 часов, а слушать музыку – почти в четыре раза дольше.
iPhone 11 имеет фронтальную камеру на 12 Мп, рядом с которой в вырезе установлены компоненты системы Face ID. Технология 3D-распознавания лиц заменила сканер отпечатков пальцев в качестве средства биометрической идентификации пользователя ещё в 2017 году в iPhone X. Дисплей Liquid Retina имеет размер 6,1 дюйма по диагонали и разрешение 828 х 1792 точки. Корпус обзавёлся защитой от воды по стандарту IP68.
Основная камера получила поддержку 4K UHD при 24-60 FPS. Она имеет главный и ультраширокоугольный модули. Разрешение каждого составляет 12 Мп. В стандартной камере есть автофокусировка Dual Pixel и оптическая стабилизация изображения. Прочие параметры iPhone 11 включают NFC, проприетарный разъём Lightning, Bluetooth 5.0, стереодинамики и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц.
Источник фотографий – CNET
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила