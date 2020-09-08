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Практически каждую неделю на рынке появляется несколько новых смартфонов. Главными игроками всё ещё остаются Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Причём последняя в отличие от стальных компаний не распыляется на десятки бюджетных и среднебюджетных моделей. И если Huawei вместе с Samsung опережают гиганта из Купертино по суммарным продажам, то в разрезе одного смартфона никто не может сравниться с Apple. Очередное подтверждение этому – отчёт о продажах умных телефонов по итогам первой половины 2020 года.

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Как можно видеть в таблице ниже, в топ-10 попало сразу пять моделей американской компании. Причём iPhone 11, занимающий первую строчку, продавался в течение первого полугодия лучше, чем смартфоны, занявшие места с 2 по 4 суммарно. За полгода Apple смогла продать 37,7 млн iPhone Xr.

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На втором месте расположился Samsung Galaxy A51 с продажами 11,4 млн единиц, который стал самым популярным смартфоном на базе операционной системы Android. В спину ему дышит Xiaomi Redmi Note 8 (11 млн штук). Версия Pro продавалась чуть хуже. Она разошлась тиражом 10,2 млн единиц. Замкнул топ-5 iPhone SE 2020. Это первая и последняя модель в списке, которая была анонсирована в 2020 году.

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Также в десятке нашлось место для iPhone Xr 2018 года выпуска. Отметим, что по итогам первой половины прошлого года он занимал верхнюю строчку. Спустя год продажи упали с 26,9 млн до 8 млн единиц. «Бюджетный» флагман оказался выше, чем более производительные и более дорогие iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro, которые заняли 7 и 10 места соответственно. Между ними расположились Xiaomi Redmi 8A и Redmi 8.

H1 2020

H1 2020 # Модель Продажи

№ Модель Продажи 1 Apple iPhone 11 37,7 млн шт.

1 Apple iPhone Xr 26,9 млн шт. 2 Samsung Galaxy A51 11,4 млн шт.

2 Samsung Galaxy A10 13,4 млн шт. 3 Xiaomi Redmi Note 8 11,0 млн шт.

3 Samsung Galaxy A50 12,0 млн шт. 4 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 10,2 млн шт.

4 OPPO A5 10,5 млн шт. 5 Apple iPhone SE 2020 8,7 млн шт.

5 Apple iPhone 8 10,3 млн шт. 6 Apple iPhone Xr 8,0 млн шт.

6 Xiaomi Redmi 6A 10,0 млн шт. 7 Apple iPhone 11 Pro Max 7,7 млн шт.

7 Xiaomi Redmi Note 7 10,0 млн шт. 8 Xiaomi Redmi 8A 7,3 млн шт.

8 Samsung Galaxy J2 Core 9,9 млн шт. 9 Xiaomi Redmi 8 6,8 млн шт.

9 Apple iPhone Xs Max 9,6 млн шт. 10 Apple iPhone 11 Pro 6,7 млн шт.

10 Samsung Galaxy A30 9,2 млн шт.

Отметим, что по сравнению с первой половиной прошлого года топ-10 изменился практически полностью. Из десятки не выпал лишь iPhone Xr, который, как мы отмечали, потерял пять позиций, т.к. продажи снизились более чем втрое. В топ-10 есть лишь одна модель компании Samsung, но примечательно, что она стала самой продаваемой в сегменте Android-устройств. Кроме того, в таблице мы не видим решений компании Huawei и флагманов на базе операционной системы Android.

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Если посмотреть на список самых популярных смартфонов первой половины прошлого года, отметить стоит iPhone 8, который был анонсирован в 2017 году, и модель OPPO A5. В завершение добавим, что суммарный объём десяти самых продаваемых телефонов составил 115,5 млн единиц. Год ранее – 121,8 млн единиц (+5,17%).