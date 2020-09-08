Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro попали в ТОП-5 самых продаваемых смартфонов 2020 года
Практически каждую неделю на рынке появляется несколько новых смартфонов. Главными игроками всё ещё остаются Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Причём последняя в отличие от стальных компаний не распыляется на десятки бюджетных и среднебюджетных моделей. И если Huawei вместе с Samsung опережают гиганта из Купертино по суммарным продажам, то в разрезе одного смартфона никто не может сравниться с Apple. Очередное подтверждение этому – отчёт о продажах умных телефонов по итогам первой половины 2020 года.
реклама
Как можно видеть в таблице ниже, в топ-10 попало сразу пять моделей американской компании. Причём iPhone 11, занимающий первую строчку, продавался в течение первого полугодия лучше, чем смартфоны, занявшие места с 2 по 4 суммарно. За полгода Apple смогла продать 37,7 млн iPhone Xr.
На втором месте расположился Samsung Galaxy A51 с продажами 11,4 млн единиц, который стал самым популярным смартфоном на базе операционной системы Android. В спину ему дышит Xiaomi Redmi Note 8 (11 млн штук). Версия Pro продавалась чуть хуже. Она разошлась тиражом 10,2 млн единиц. Замкнул топ-5 iPhone SE 2020. Это первая и последняя модель в списке, которая была анонсирована в 2020 году.
реклама
Также в десятке нашлось место для iPhone Xr 2018 года выпуска. Отметим, что по итогам первой половины прошлого года он занимал верхнюю строчку. Спустя год продажи упали с 26,9 млн до 8 млн единиц. «Бюджетный» флагман оказался выше, чем более производительные и более дорогие iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro, которые заняли 7 и 10 места соответственно. Между ними расположились Xiaomi Redmi 8A и Redmi 8.
|
H1 2020
|
|
H1 2020
|
#
|
Модель
|
Продажи
|
|
№
|
Модель
|
Продажи
|
1
|
Apple iPhone 11
|
37,7 млн шт.
|
|
1
|
Apple iPhone Xr
|
26,9 млн шт.
|
2
|
Samsung Galaxy A51
|
11,4 млн шт.
|
|
2
|
Samsung Galaxy A10
|
13,4 млн шт.
|
3
|
Xiaomi Redmi Note 8
|
11,0 млн шт.
|
|
3
|
Samsung Galaxy A50
|
12,0 млн шт.
|
4
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|
10,2 млн шт.
|
|
4
|
OPPO A5
|
10,5 млн шт.
|
5
|
Apple iPhone SE 2020
|
8,7 млн шт.
|
|
5
|
Apple iPhone 8
|
10,3 млн шт.
|
6
|
Apple iPhone Xr
|
8,0 млн шт.
|
|
6
|
Xiaomi Redmi 6A
|
10,0 млн шт.
|
7
|
Apple iPhone 11 Pro Max
|
7,7 млн шт.
|
|
7
|
Xiaomi Redmi Note 7
|
10,0 млн шт.
|
8
|
Xiaomi Redmi 8A
|
7,3 млн шт.
|
|
8
|
Samsung Galaxy J2 Core
|
9,9 млн шт.
|
9
|
Xiaomi Redmi 8
|
6,8 млн шт.
|
|
9
|
Apple iPhone Xs Max
|
9,6 млн шт.
|
10
|
Apple iPhone 11 Pro
|
6,7 млн шт.
|
|
10
|
Samsung Galaxy A30
|
9,2 млн шт.
Отметим, что по сравнению с первой половиной прошлого года топ-10 изменился практически полностью. Из десятки не выпал лишь iPhone Xr, который, как мы отмечали, потерял пять позиций, т.к. продажи снизились более чем втрое. В топ-10 есть лишь одна модель компании Samsung, но примечательно, что она стала самой продаваемой в сегменте Android-устройств. Кроме того, в таблице мы не видим решений компании Huawei и флагманов на базе операционной системы Android.
реклама
Если посмотреть на список самых популярных смартфонов первой половины прошлого года, отметить стоит iPhone 8, который был анонсирован в 2017 году, и модель OPPO A5. В завершение добавим, что суммарный объём десяти самых продаваемых телефонов составил 115,5 млн единиц. Год ранее – 121,8 млн единиц (+5,17%).
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила