Цена Palit RTX 2080 Ti Dual упала на 12 000 рублей в Ситилинк
Две заметки мы сегодня посвятили снижению стоимости видеокарты GeForce RTX 2080 Ti в исполнении MSI и ASUS. Их цена в магазине «Ситилинк» упала на 11 000 рублей и 13 000 рублей соответственно. Пришло время третьей заметки. Она будет посвящена графическому ускорителю Palit RTX 2080 Ti Dual, который тоже подешевел в «Ситилинк».
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Стоимость одной из самых производительных видеокарт поколения Turing упала со 100 000 рублей до 87 990 рублей. Купить графический адаптер со скидкой 12 000 рублей и гарантией сроком 6 месяцев можно по этой ссылке. Но стоит отметить, что на фоне премьеры моделей GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 цена ускорителей серии GeForce RTX 20 должна снизиться ещё сильнее.
В основе Palit RTX 2080 Ti Dual лежит GPU TU102. Чип получил 4352 потоковых процессора, 272 текстурных блока и 88 блоков растеризации. Количество ядер RT составляет 68, а тензорных – 544. Само изделие изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Частота GPU составляет 1350 МГц в обычном режиме. В режим Boost она повышается до 1545 МГц. Модель оснащена 11 ГБ памяти VRAM с частотой 14 ГГц и пропускной способностью 616 ГБ/сек. Видеопамять соединена с графическим чипом посредством 352-разрядной шины.
Для подключения внешних устройств имеются три разъёма DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.0b. Palit RTX 2080 Ti Dual поддерживает дисплеи формата 8K UHD с частотой 7680 х 4320 точек. Для дополнительного питания предусмотрены разъёмы 8+8 pin. Также в оборудовании реализована поддержка технологий DirectX 12/OpenGL 4.5 и режима NVLink.
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Palit RTX 2080 Ti Dual потребляет 250 Вт, а компания-производитель рекомендует использовать блоки питания минимальной мощностью 650 Вт. На борту ускоритель несёт активную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Длина графического адаптера составляет 292 мм.
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