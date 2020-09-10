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Тайваньская компания MSI выпускает видеокарты GeForce RTX 2080 Ti стоимостью свыше 110 000 рублей. После того, как NVIDIA официально анонсировала ускорители поколения Ampere, модели Turing начали терять в цене. Не стали исключением и решения MSI. Например, стоимость видеокарты MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO уже приближается к 100 000 рублей.

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Графический адаптер построен на базе 12-нанометрового GPU TU102 поколения Ampere. Чип имеет 4352 ядра CUDA, 88 блоков растеризации и 272 текстурных блока. Также отметим 544 ядер RT и 544 тензорных ядра. Номинальная частота GPU составляет 1,35 ГГц. В Boost-режиме она повышается на 405 МГц.

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MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO оснащена 11 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с частотой 14 000 МГц. Разрядность шины – 352 бита. Путём простых калькуляций вычисляем, что пропускная способность памяти составляет 616 ГБ/сек. Видеокарта располагает одним разъёмом HDMI v2.0b и имеет три DisplayPort 1.4. Также список интерфейсов включает один USB Type-C.

Максимальное энергопотребление MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO составляет 300 Вт. Для дополнительного питания предусмотрены разъёмы 6+8 pin. Компания рекомендует использовать блок питания мощностью от 650 Вт. Видеокарта получила радиатор и три кулера, а её длина составила 327 мм. В оборудовании есть поддержка DirectX 12 и OpenGL 4.5, интерфейса PCI Express 3.0 и формата 8K Ultra HD (7680 х 4320 точек).

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Стоимость MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO в магазине «Ситилинк» упала на 11 000 рублей. Сейчас купить графический ускоритель можно за 102 990 рублей. При этом его цена будет и дальше снижаться, несмотря на рост курса доллара, поэтому наиболее выгодный момент для покупки видеокарты ещё впереди.