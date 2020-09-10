ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
Магазин «Ситилинк» продолжает снижать цены видеокарт NVIDIA GeForce 20 на фоне скорого старта продаж моделей серии GeForce RTX 30. В этом материале поговорим о графическом адаптере ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING, стоимость которого упала на 13 000 рублей.
реклама
Ещё несколько дней назад видеокарта продавалась по цене 128 930 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» графический ускоритель можно купить за 115 990 рублей с трёхлетней гарантией. Для сравнения, в «Регард» за данное решение от ASUS отдать придётся свыше 120 000 рублей. Стоимость сильно упала, несмотря на рост курса доллара. Более того, есть информация, что в ближайшем будущем цена продолжит опускаться и далее.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING оснащена 12-нанометровым GPU TU102 поколения Turing с номинальной частотой 1350 МГц и частотой 1590 МГц в Boost-режиме. Видеочип имеет 4352 ядра CUDA и соединён с VRAM 352-разрядной шиной. Объём видеопамяти составляет 11 ГБ, частота – 14 000 МГц, а пропускная способность – 616 ГБ/сек. Видеокарта располагает 544 тензорными ядрами и 68 ядрами RT.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING имеет активное охлаждение с радиатором и двумя вентиляторами. Длина видеокарты при этом составляет 304,7 мм. Производитель рекомендует использовать блоки питания мощность 650 Вт.
реклама
Модель оснащена одним разъёмом USB Type-C и двумя DisplayPort 1.4. HDMI 2.0b на борту предусмотрено две штуки. Из остального можно отметить поддержку разрешения 8K Ultra (7680 x 4320 пикселей), G-SYNC и относительно невысокий уровень шума во время работы.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила