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Магазин «Ситилинк» продолжает снижать цены видеокарт NVIDIA GeForce 20 на фоне скорого старта продаж моделей серии GeForce RTX 30. В этом материале поговорим о графическом адаптере ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING, стоимость которого упала на 13 000 рублей.

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Ещё несколько дней назад видеокарта продавалась по цене 128 930 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» графический ускоритель можно купить за 115 990 рублей с трёхлетней гарантией. Для сравнения, в «Регард» за данное решение от ASUS отдать придётся свыше 120 000 рублей. Стоимость сильно упала, несмотря на рост курса доллара. Более того, есть информация, что в ближайшем будущем цена продолжит опускаться и далее.

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ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING оснащена 12-нанометровым GPU TU102 поколения Turing с номинальной частотой 1350 МГц и частотой 1590 МГц в Boost-режиме. Видеочип имеет 4352 ядра CUDA и соединён с VRAM 352-разрядной шиной. Объём видеопамяти составляет 11 ГБ, частота – 14 000 МГц, а пропускная способность – 616 ГБ/сек. Видеокарта располагает 544 тензорными ядрами и 68 ядрами RT.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING имеет активное охлаждение с радиатором и двумя вентиляторами. Длина видеокарты при этом составляет 304,7 мм. Производитель рекомендует использовать блоки питания мощность 650 Вт.

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Модель оснащена одним разъёмом USB Type-C и двумя DisplayPort 1.4. HDMI 2.0b на борту предусмотрено две штуки. Из остального можно отметить поддержку разрешения 8K Ultra (7680 x 4320 пикселей), G-SYNC и относительно невысокий уровень шума во время работы.