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ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк

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Магазин «Ситилинк» продолжает снижать цены видеокарт NVIDIA GeForce 20 на фоне скорого старта продаж моделей серии GeForce RTX 30. В этом материале поговорим о графическом адаптере ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING, стоимость которого упала на 13 000 рублей.

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Ещё несколько дней назад видеокарта продавалась по цене 128 930 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» графический ускоритель можно купить за 115 990 рублей с трёхлетней гарантией. Для сравнения, в «Регард» за данное решение от ASUS отдать придётся свыше 120 000 рублей. Стоимость сильно упала, несмотря на рост курса доллара. Более того, есть информация, что в ближайшем будущем цена продолжит опускаться и далее.

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ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING оснащена 12-нанометровым GPU TU102 поколения Turing с номинальной частотой 1350 МГц и частотой 1590 МГц в Boost-режиме. Видеочип имеет 4352 ядра CUDA и соединён с VRAM 352-разрядной шиной. Объём видеопамяти составляет 11 ГБ, частота – 14 000 МГц, а пропускная способность – 616 ГБ/сек. Видеокарта располагает 544 тензорными ядрами и 68 ядрами RT.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING имеет активное охлаждение с радиатором и двумя вентиляторами. Длина видеокарты при этом составляет 304,7 мм. Производитель рекомендует использовать блоки питания мощность 650 Вт.

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Модель оснащена одним разъёмом USB Type-C и двумя DisplayPort 1.4. HDMI 2.0b на борту предусмотрено две штуки. Из остального можно отметить поддержку разрешения 8K Ultra (7680 x 4320 пикселей), G-SYNC и относительно невысокий уровень шума во время работы.

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Незваный Гость
15:30
убейся
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
Fess 11fess11
15:29
Все эти новости - отличный маркетинг. Толстосумы побегут продавать свой топ ради новой карты. Пару лет отпахали, хватит, нужно больше золота человеку в куртке. Продажу прекратили, никчемность прошлого...
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
Vladimir
15:27
Налетайте бета-тестеры :) Я уж подожду как-нибудь до следующего года, когда всё протестят
Производители видеокарт предвкушают неплохие заработки в четвёртом квартале
MrDuke
15:26
Всегда было интересно, куда магазины в итоге девают все эти непроданные карты? Цену снижать не будут, даже когда на прилавках будет полно 3080/70. Уже видел это на примере 980ти, 1080ти.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
Jaster
15:26
Проплачивают "новости" про майнинг и подорожание )
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
Bratken
15:22
Да, рофлят. Цены 97-120к так и висят
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
Cyborg39rus
15:21
Больше 55к за новую не дам !
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
Sergei Svinobaklan
15:18
Интересно, сколько писек навесят? 64 как у HEDT?
Уже 8 октября AMD анонсирует настольные процессоры Ryzen 4000 Zen 3 "Vermeer" нового поколения
Ambiguity
15:17
Warrior Within бы сделали таким же бодрым и драйвовым, как на момент релиза оригинала… Даже представить уже трудно нечто подобное)
В Uplay ненадолго появилась реклама Prince of Persia The Sands of Time Remake
Xakerz
15:17
116 тысяч? Ситилинк потролил? за эти деньги можно будет 3080 взять и ещё останется
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
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