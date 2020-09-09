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Сегодня мы писали о завершении второй волны обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 12 в Китае. Тем не менее, в других странах производитель продолжает выпускать апдейты программного обеспечения, а у себя на родине он готовится к старту третьего этапа. За несколько дней официальная прошивка MIUI 12 Stable стала доступна для семи смартфонов.

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Итак, в Индии вышла прошивка под номером MIUI 12.0.1.0.QCTINXM (Fastboot) для Redmi 9. Нужно отметить, что индийская версия Redmi 9 нам известна как Redmi 9C. В России смартфон продаётся уже несколько дней по рекомендованной розничной цене от 8990 рублей.

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Модель несёт на борту новую 12-нанометровую систему-на-чипе Helio G35, которая работает в паре с 3 ГБ оперативки и накопителем на 64 ГБ в максимальной конфигурации. Мобильный процессор представлен исключительно ядрами Cortex-A53, при это предусмотрено разделение на два кластера по четыре ядра. Частота производительного блока составляет 2,3 ГГц, а энергоэффективного – 1,8 ГГц. Контроллер IMG PowerVR GE8320 занимается графикой в однокристальной системе.

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Индийская версия Redmi 9 получила 6,53-дюймовую панель HD+ с небольшим вырезом для фронталки на 5 Мп. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Питание обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Заметим, что в Индии смартфон не имеет чипа NFC, в отличие от Redmi 9C в России и других странах Европы.

Вчера следом за Redmi 9 прошивку MIUI 12 получил POCO X2. Данная модель продаётся исключительно в Индии официально. О выходе обновления было объявлено на странице генерального директора POCO India в социальной сети Twitter. Пока что обновление распространяется только «по воздуху».

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Смартфон оборудован 7-нанометровым процессором Snapdragon 730G в паре с 8 ГБ ОЗУ в топовой модификации. Подсистема хранения данных представлена накопителем на 64-256 ГБ, а за автономность отвечать встроенная комплектная батарея, которая характеризуется ёмкостью 4500 мА*ч и может похвастаться 27-ваттной зарядкой по проводу.

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POCO X2 имеет основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а разрешение фронталки равно 20 Мп + 2 Мп. Главная особенность смартфона – 120-герцовая панель IPS. Она имеет размер 6,67-дюйма по диагонали, а биометрический сенсор установлен на правой грани.

В Китае вчера была выпущена прошивка MIUI 12.0.11.0.QJNCNXM для Redmi K30 Ultra, одного из последних и наиболее интересных смартфонов в ассортименте Xiaomi. Отметим, что данная модель не участвует ни в каких волнах, поскольку она сразу из коробки вышла с MIUI 12. Свежие апдейты ПО лишь устраняют баги. В частности, последнее обновление повышает плавность работы интерфейса и улучшает воспроизведение видео.

Смартфон получил флагманскую систему-на-кристалле Dimensity 1000+. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч, а дисплей AMOLED поддерживает частоту обновления 120 Гц. В топовой модификации девайс оборудован 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти. Разрешение основной камеры – 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронталка построена на сенсоре на 20 Мп, который установлен на выдвижной площадке.

Флагманские модели Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro сегодня обзавелись глобальной прошивкой MIUI 12 на Android 11. Оба смартфона оснащены Snapdragon 865, 90-Гц панелью AMOLED и 108-Мп сенсором. Версия Pro получила два телеобъектива и ультраширокоугольную камеру, а ёмкость АКБ составляет 4500 мА*ч. В стандартном издании нет ни единого телефотомодуля, зато ёмкость аккумулятора повышена до 4780 мА*ч.

И в завершение ещё раз вернёмся в Индию, где до Redmi Note 9 добралась прошивка под номером MIUI 12.0.2.0.QJOINXM (Recovery), которая исправила ошибки предыдущей сборки. Сам смартфон может похвастаться чипсетом Helio G85, аккумулятором на 5020 мА*ч и основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.