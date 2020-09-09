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Вчера компания Google анонсировала финальную версию операционной системы Android 11. Её уже начали получать флагманские модели Pixel со второго поколения. Установить апдейт можно через Android Flash Tool, либо ждать получения обновления «по воздуху». Тем временем другие компании уже готовятся обновить до Android 11 свои смартфоны. После Google одной из первых рассылать апдейт начнёт Xiaomi. Сегодня был опубликован перечень из 30 смартфонов производителя, которые точно получат одиннадцатую ревизию операционной системы от Google вместе с проприетарной прошивкой MIUI 12.

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В ближайшие дни будут обновлены флагманские модели текущего года Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro. Все оснащены чипсетом Snapdragon 865. Почти всё лето китайская компания тестировала на них бета-версии «зелёного робота». После них финальную сборку операционной системы также смогут установить владельцы ещё 26 смартфонов. Их мы рассмотрим далее.

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Android 11 станет доступна для семейства Mi Note 10, которое помимо одноимённого стандартного издания включает версии Pro и Lite. Все три модели оснащены 8-нанометровым процессором Snapdragon 730G. Старшие отличаются 108-мегапиксельной камерой. Без апдейта не останутся и представители семейства Xiaomi Mi 9. Оно состоит из флагманов Mi 9, Mi 9T Pro, Mi 9 Pro 5G наряду с более доступными моделями Mi 9 SE, Mi 9T и Mi 9 Lite.

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Линейка Redmi K не в полном составе получит Android 11. Свежая ревизия «прилетит» на шесть смартфонов. Пока что в списке нет Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K20 Pro Premium и Redmi K30i Racing. То же самое касается семейства Redmi Note 9 – в списке нет модели Redmi Note 9S.

Android 11 также станет доступна для Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi 10X 4G/5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A, POCO X2 и POCO M2 Pro. В ближайшее время список должен быть расширен, так как сейчас в нём нет нескольких новых и относительно новых решений помимо тех, отсутствие которых мы уже упоминали. Перечень должен быть расширен таким смартфонами, как POCO X3 NFC, Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 9 Transparent Edition, Redmi 9 Prime, Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra, Mi CC9, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium.

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Отдельно стоит отметить, что операционная система Android 11 в одном из обновлений доберётся до модели Xiaomi Mi A3 на Snapdragon 665. Главной особенность смартфона является принадлежность к программе Android One, в связи с чем он не имеет прошивки MIUI и работает на стоковой версии «зелёного робота».