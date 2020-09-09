Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стал известен список из 30 смартфонов Xiaomi, которые точно получат MIUI 12 на Android 11

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лютый слив GTX 1660Ti по беспрецедентно низкой цене
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вчера компания Google анонсировала финальную версию операционной системы Android 11. Её уже начали получать флагманские модели Pixel со второго поколения. Установить апдейт можно через Android Flash Tool, либо ждать получения обновления «по воздуху». Тем временем другие компании уже готовятся обновить до Android 11 свои смартфоны. После Google одной из первых рассылать апдейт начнёт Xiaomi. Сегодня был опубликован перечень из 30 смартфонов производителя, которые точно получат одиннадцатую ревизию операционной системы от Google вместе с проприетарной прошивкой MIUI 12.

реклама

В ближайшие дни будут обновлены флагманские модели текущего года Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro. Все оснащены чипсетом Snapdragon 865. Почти всё лето китайская компания тестировала на них бета-версии «зелёного робота». После них финальную сборку операционной системы также смогут установить владельцы ещё 26 смартфонов. Их мы рассмотрим далее.

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Android 11 станет доступна для семейства Mi Note 10, которое помимо одноимённого стандартного издания включает версии Pro и Lite. Все три модели оснащены 8-нанометровым процессором Snapdragon 730G. Старшие отличаются 108-мегапиксельной камерой. Без апдейта не останутся и представители семейства Xiaomi Mi 9. Оно состоит из флагманов Mi 9, Mi 9T Pro, Mi 9 Pro 5G наряду с более доступными моделями Mi 9 SE, Mi 9T и Mi 9 Lite.

реклама

Линейка Redmi K не в полном составе получит Android 11. Свежая ревизия «прилетит» на шесть смартфонов. Пока что в списке нет Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K20 Pro Premium и Redmi K30i Racing. То же самое касается семейства Redmi Note 9 – в списке нет модели Redmi Note 9S.

Android 11 также станет доступна для Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi 10X 4G/5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A, POCO X2 и POCO M2 Pro. В ближайшее время список должен быть расширен, так как сейчас в нём нет нескольких новых и относительно новых решений помимо тех, отсутствие которых мы уже упоминали. Перечень должен быть расширен таким смартфонами, как POCO X3 NFC, Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 9 Transparent Edition, Redmi 9 Prime, Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra, Mi CC9, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium.

реклама

Отдельно стоит отметить, что операционная система Android 11 в одном из обновлений доберётся до модели Xiaomi Mi A3 на Snapdragon 665. Главной особенность смартфона является принадлежность к программе Android One, в связи с чем он не имеет прошивки MIUI и работает на стоковой версии «зелёного робота».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
+
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
11
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
25
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
40
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 40
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с PS1 – PS4, но за это придётся заплатить – улучшенная графика, HDR и ИИ по разумной цене
12
В сеть просочилась новая реалистичная карта для GTA 6 от Rockstar Games
2
Видеокарта GeForce GTX 1080Ti резко подешевела на вторичном рынке – выясняем, стоит ли покупать старый флагман по низкой цене по мнению Benchmark
41
Xiaomi начала рассылку MIUI 12 на 15 смартфонов 2019-2020-х годов на новой ОС Android 11 – список телефонов и сроки выпуска обновления
+
Google Pixel 4 XL подешевел почти на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, Face ID, чистая ОС Android и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч по низкой цене
3
Старый флагман Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12
2
Немецкая цена GeForce RTX 3090 в исполнении Asus показалась разумной
70
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
74
Xiaomi представила POCO X3 NFC – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч по цене от 229 евро
2
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 70 долларов в первый день продаж – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 5160 мА*ч дешевле, чем Redmi Note 9 Pro
3
Видеокарта GeForce RTX 3080 выигрывает у Radeon RX 6900XT – Big Navi по всем ключевым характеристикам – эксперты сравнили производительность флагманов NVIDIA и AMD
46
Стартовал предзаказ PlayStation 5 – доступна версия Gold Edition стоимостью 10 800 долларов
11
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
43
Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen
3
Один из немецких магазинов опубликовал актуальные ценники видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 - цены оказались приемлемы даже в Германии
37
Стали известны характеристики и дата выхода RTX 3060 SUPER / Ti - 8 ГБ памяти GDDR6 и 4864 ядер CUDA
24
Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
48
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
26
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
21
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
48

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
11
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
82
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
39
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
75
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
54
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
3
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
+

Сейчас обсуждают

bo74
12:00
Цены на 3080 в Германии: https://www.caseking.de/pc-komponenten/grafikkarten/nvidia/geforce-rtx-3080 минимум 740 евро
Агрессивная ценовая политика и только 16 ГБ видеопамяти — AMD готова серьезно бороться с NVIDIA
jugador
12:00
Очень надеюсь, что новые карты от амд в майнинге будут в разы быстрее 30хх, что бы обычные люди смогли покупать "жирафов" за адекватные деньги.
Агрессивная ценовая политика и только 16 ГБ видеопамяти — AMD готова серьезно бороться с NVIDIA
Inqizitor
11:59
Угадайте, почему? Даже 3080 - мусор с 10 гигами и 64 ропами. Поэтому если брать сейчас - то только 3090.
NVIDIA ожидает, что в семействе GeForce RTX 30 спрос будет смещаться в сторону дорогих моделей
Пузиша Кот
11:59
Что не есть хорошо, ибо идея PC под угрозой)
Выясняем целесообразность покупки видеокарты-затычки в 2020 году - тест-сравнение самой младшей видеокарты Nvidia GT 1030 cо всторенной графикой процессора Ryzen 7 4700G от канала Testing Games
Civilian
11:57
В Швейцарии утром появились 6 вариантов 3090 с ценами, но позже цены убрали. То что было (1 CHF = 1.09$), но в таком контексте цены вполне могут быть ошибками или какими-то стандартными ценами, что ма...
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
Дмитрий Живето
11:57
Точно такой же вопрос интересует)
Старый флагман Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12
Пузиша Кот
11:56
На авито за 3 т.р.уже можно найти.
Выясняем целесообразность покупки видеокарты-затычки в 2020 году - тест-сравнение самой младшей видеокарты Nvidia GT 1030 cо всторенной графикой процессора Ryzen 7 4700G от канала Testing Games
notrium
11:56
Дисков.
"Ростех" предлагает потратить 800 млрд. рублей на освоение 14 нм техпроцесса до 2024 года
Ry Zen
11:56
Дать бы тебе по роже за такие слова, лузер.
Microsoft теперь предлагает HoloLens 2 всем желающим за $3500
Zmax
11:54
шахтерам все равно, а вот геймерам как потом покупать карточки без видеовыходов??
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем