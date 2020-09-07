Honor 9X Lite с NFC и сервисами Google представлен в России
Китайская компания Honor представила на российском рынке ещё один доступный смартфон. Новинка называется Honor 9X Lite и отличается наличием предустановленного программного обеспечения Google Mobile Services.
реклама
В смартфоне установлена старая однокристальная система Kirin 710F. Чипсет выполняется по 12-нанометровому технологическому процессу. Чипсет дополнен 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель вместимостью 128 ГБ с возможностью расширения через microSD.
Дисплей в Honor 9X Lite построен на базе матрицы IPS LCD формата Full HD+. Диагональ составляет 6,5 дюйма, а плотность точек – 397 пикселей на дюйм. Вверху лицевой стороны находится относительно широкий вырез, который был популярным в первой половине 2018 года, после чего ему на смену пришёл вырез в форме капли.
реклама
Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп. Сенсор на 2 Мп используется для анализа глубины резкости и размытия фона. Во фронталке установлена 8-мегапиксельная матрица. Обе камеры поддерживают съёмку видео в Full HD с частотой 30 FPS.
Питание смартфону обеспечивает встроенная батарея ёмкостью 3750 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт через порт micro-USB 2.0. Под капотом нашлось место для адаптеров беспроводной связи Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5, NFC, радиоприёмника и GPS.
реклама
На нижнем торце вместе с решёткой мультимедийного динамика и портом micro-USB обосновался 3,5-миллиметровый выход для проводных наушников. Для разблокировки используются фронтальная камера, на базе которой реализована поддержка технологии распознавания лиц, и биометрический сенсор, установленный сзади.
реклама
Корпус смартфона имеет размеры 160,4 х 76,6 х 7,8 мм, а масса составляет 188 граммов. Защиты от воды и пыли не предусмотрено. Программной платформой выступает операционная система Android 9.0 Pie, которая лежит в основе проприетарной прошивки EMUI 9.1.
Стоимость Honor 9X Lite в России составила 14 990 рублей. Покупателям модель будет доступна в чёрном и изумрудной расцветках корпуса. Напомним, что смартфон представили ещё в апреле этого года в Финляндии, где его оценили в 199 евро (18 000 рублей). В середине лета он появился в Великобритании по цене 160 фунтов стерлингов или 16 000 рублей. На AliExpress модель обойдётся примерно в 12 000 рублей.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила