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Honor 9X Lite с NFC и сервисами Google представлен в России

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Китайская компания Honor представила на российском рынке ещё один доступный смартфон. Новинка называется Honor 9X Lite и отличается наличием предустановленного программного обеспечения Google Mobile Services.

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В смартфоне установлена старая однокристальная система Kirin 710F. Чипсет выполняется по 12-нанометровому технологическому процессу. Чипсет дополнен 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель вместимостью 128 ГБ с возможностью расширения через microSD.

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Дисплей в Honor 9X Lite построен на базе матрицы IPS LCD формата Full HD+. Диагональ составляет 6,5 дюйма, а плотность точек – 397 пикселей на дюйм. Вверху лицевой стороны находится относительно широкий вырез, который был популярным в первой половине 2018 года, после чего ему на смену пришёл вырез в форме капли.

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Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп. Сенсор на 2 Мп используется для анализа глубины резкости и размытия фона. Во фронталке установлена 8-мегапиксельная матрица. Обе камеры поддерживают съёмку видео в Full HD с частотой 30 FPS.

Питание смартфону обеспечивает встроенная батарея ёмкостью 3750 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт через порт micro-USB 2.0. Под капотом нашлось место для адаптеров беспроводной связи Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5, NFC, радиоприёмника и GPS.

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На нижнем торце вместе с решёткой мультимедийного динамика и портом micro-USB обосновался 3,5-миллиметровый выход для проводных наушников. Для разблокировки используются фронтальная камера, на базе которой реализована поддержка технологии распознавания лиц, и биометрический сенсор, установленный сзади.

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Корпус смартфона имеет размеры 160,4 х 76,6 х 7,8 мм, а масса составляет 188 граммов. Защиты от воды и пыли не предусмотрено. Программной платформой выступает операционная система Android 9.0 Pie, которая лежит в основе проприетарной прошивки EMUI 9.1.

Стоимость Honor 9X Lite в России составила 14 990 рублей. Покупателям модель будет доступна в чёрном и изумрудной расцветках корпуса. Напомним, что смартфон представили ещё в апреле этого года в Финляндии, где его оценили в 199 евро (18 000 рублей). В середине лета он появился в Великобритании по цене 160 фунтов стерлингов или 16 000 рублей. На AliExpress модель обойдётся примерно в 12 000 рублей.

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