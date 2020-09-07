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Примерно месяц остаётся до премьеры смартфонов компании Apple нового поколения. После анонса серии iPhone 12 модели текущего поколения должны подешеветь, если производитель не снимет их с продажи. Но в России стоимость iPhone 11 Pro Max продолжает падать и без премьеры новинок.

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Флагман минувшего года предлагается покупателям в спецификациях с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти без возможности установки microSD. В топовой комплектации цена уже упала на 34 000 рублей по сравнению с началом продаж. Если с 20 сентября прошлого года смартфон можно было купить за 131 990 рублей, то уже сейчас модель продаётся примерно за 98 000 рублей. Правда, мы говорим о «сером» рынке.

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iPhone 11 Pro Max с 256 ГБ пользовательской памяти на борту можно обзавестись за 88 000 рублей, что на 26 000 рублей дешевле, чем годом ранее, когда модель появилась на рынке. Наконец, версия с накопителем на 64 ГБ скинула в цене 22 000 рублей и теперь продаётся за 78 000 рублей. Все предложения вы найдёте здесь.

Если говорить о стоимости исключительно у официальных ритейлеров, она упала на 12 000-15 000 рублей в зависимости от модификации. Например, в магазине «Ситилинк» цена версии с 64 ГБ снизилась до 87 990 рублей, вариант с 256 ГБ энергонезависимой памяти обойдётся в 113 990 рублей, а за конфигурацию с хранилищем удвоенного объёма придётся отдать 116 990 рублей.

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Apple iPhone 11 Pro Max – самый дорогой смартфон технологического гиганта из США, капитализация которого недавно превысила отметку 2 трлн долларов, а в прошлый четверг рухнула на 180 млрд долларов. Он оборудован 7-нанометровой системой-на-чипе Apple A13 Bionic с пиковой частотой 2,65 ГГц и 4-ядерным графическим контроллером. Во всех модификациях модель оснащена 4 ГБ ОЗУ. В AnTuTu v8 флагман текущего поколения набирает более 530 000 баллов, а в Geekbench 5.1 присуждает ему порядка 3500 баллов в тесте всех ядер.

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Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей на 15,04 Вт*ч (3969 мА*ч). Смартфон работает почти 20 часов без подзарядки в режиме просмотра видео, а разговаривать в сетях 3G можно примерно сутки. Время работы в режиме прослушивания музыки составляет 80 часов. Аккумулятор обзавёлся поддержкой стандарта USB Power Delivery 2.0.

iPhone 11 Pro Max комплектуется матрицей диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1242 х 2688 точек. Матрица может похвастаться поддержкой HDR10, Dolby Vision и True-tone. Частота обновления составляет 60 Гц. В вырезе установлены динамик, 12-Мп фронталка и набор сенсоров системы Face ID для 3D-распознавания лица пользователя. Биометрического сканера в смартфоне нет.

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В задней камере, дизайн которой изменился впервые за три поколения, установлено три модуля на 12 Мп. Главный наряду с телеобъективом получили оптическую стабилизацию изображения и автофокус Dual Pixel. Кратность оптического зума составляет 2x. Третий модуль основной камеры содержит ультраширокоугольную оптику. Отметим поддержку съёмки 4K-роликов при 24-60 FPS.

На борту Apple iPhone 11 Pro Max есть стереодинамики, NFC, Bluetooth 5 и Wi-Fi. Корпус имеет защиту от воды. 3,5-миллиметровое гнездо для наушников отсутствует. Работает флагман на базе iOS 13.6.1 и получит новую стабильную версию программного обеспечения с выходом смартфонов следующего поколения.