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Xiaomi Redmi Note 10 показали на качественных изображениях

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Уже в этом месяце компания Xiaomi может представить первую модель серии Redmi Note 10 с одноимённым названием. Недавно мы писали о технических характеристиках смартфона, а теперь на просторах всемирной паутины появились качественные изображения грядущей новинки.

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Рендеры позволяют взглянуть на дизайн тыльной и лицевой панелей Xiaomi Redmi Note 10. Передняя часть не будет отличаться внешне от фронтальной стороны Redmi Note 9. Здесь мы можем видеть относительно тонкие дисплейные рамки, решётку разговорного динамика и отверстие под селфи-камеру. По предварительным данным, её разрешение будет составлять 12 Мп.

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Сзади расположена основная камера на базе трёх модулей. У модели текущего поколения используется Quad-камера. Грядущей новинке приписывают главный модуль на 48 Мп, ультраширокоугольный на 12 Мп и 8-мегапиксельный телеобъектив.

Также изображения дают понять, что в Redmi Note 10 сканер отпечатков пальцев будет установлен не на тыльной стороне, а сбоку, под сдвоенной клавишей для управления громкостью. Напомним, что боковым биометрическим сенсором оборудованы все модели семейства Redmi Note 9, кроме стандартного издания, у которого датчик для считывания отпечатков обосновался сзади.

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Xiaomi Redmi Note 10 приписывают мобильный процессор Dimensity 820 5G, что сделает будущую новинку первым смартфоном серии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Из остального отметим 120-герцовую панель, чип NFC, выход под проводные наушники и операционную систему Android 10 с прошивкой MIUI 12 сразу из коробки.

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