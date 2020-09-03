Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стали известны технические характеристики Xiaomi Redmi Note 10 – Dimensity 820 5G, 120-Гц дисплей и 48-Мп камера

[ ] для раздела Блоги
1
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi намерена продолжить практику обновлять линейку Redmi Note дважды в год. В марте появились первые модели серии Redmi Note 9, а уже через несколько недель ожидается премьера дебютного смартфона десятого поколения. Им станет Xiaomi Redmi Note 10, который уже прошёл сертификацию в локальном регуляторном органе China Compulsory Certificate.

реклама

Производитель в этом году активно внедряет однокристальные системы производства MediaTek в свои смартфоны. В 2015 году он представил модели Redmi Note 2 и Redmi Note 3 (MTK) на 28-нанометровом чипе Helio X10. Год спустя появились Redmi Note 4 (MTK) на 20-нанометровой SoC Helio X20 и Redmi Note Pro на Helio X20 или Helio X25 (20 нм) в зависимости от модификации.

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Полный провал процессоров MediaTek привёл к тому, что Xiaomi отказалась от решений тайваньского чипмейкера и в 2017 году сделала перерыв. Сам производитель заявил о планах отказаться от выпуска топовых однокристальных систем, сосредоточившись на среднем и бюджетном классах.

В середине 2018 года Xiaomi выкатила на рынок модели Redmi 6A на Helio A22 и Redmi 6 на Helio P22, а под новый год на рынке появился Xiaomi Mi Play на Helio P35. Все три платформы выполняются по 12-нанометровой технологии. В 2019 году в ассортименте производителя из Пекина появился Redmi Note 8 Pro с чипсетом Helio G90T (12 нм), который тут же стал бестселлером, несмотря на отсутствие чипа от Qualcomm под капотом.

реклама

Redmi Note 9

реклама

В 2020 году компания с новой силой взялась использовать однокристальные системы MediaTek. Она уже представила Redmi 9 на Helio G80, Redmi Note 9 на Helio G85, Redmi 9A на Helio G25 и Redmi 9C на Helio G35. Все процессоры выполнены по 12-нанометровой технологии. Но главными решениями с MTK являются Redmi X10 5G, Redmi X10 Pro 5G и Redmi K30 Ultra. Первые две модели получили 7-нм SoC Dimensity 820 5G, а третья – 7-нм SoC Dimensity 1000+.

После небольшого экскурса в историю возвращаемся к Redmi Note 10. Ему приписывают мобильный процессор Dimensity 820 5G. Таким образом, будущая новинка станет первым представителем линейки с поддержкой сотовой связи нового поколения. Информация об однокристальной системе была получена и базы данных программного обеспечения AI Benchmark, тестового приложения, которое оценивает возможность искусственного интеллекта.

реклама

Грядущей новинке обещают Full HD+ экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Она будет построена на базе жидкокристаллической панели. Также есть информация об NFC, разъёме для проводной гарнитуры и камерах. Разрешение основной составит 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 12 Мп. Больше информации о Redmi Note 10 пока что нет.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
3
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
2
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
33
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 22
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 9 pro резко подешевел на российском рынке – флагманская камера на 64 Мп, игровой процессор и сверхбыстрая зарядка на 30 Вт по самой низкой цене с начала продаж
11
Праздник геймера - в Uplay можно бесплатно забрать сразу две знаменитые игры французского издателя Ubisoft
15
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
105
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
93
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
170
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
125
Стали известны цены ASUS ZenFone 7 и ASUS ZenFone 7 Pro для Европы – версия на Snapdragon 865+ обойдётся в 799 евро
1
Стали известны рублёвые цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
154
ASUS представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 в исполнении ROG Strix, TUF Gaming и Dual
178
Digital Foundry одними из первых получили в свои руки RTX 3080 - в первых тестах новый флагман показывает себя до 80% лучше чем RTX 2080
48
CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
11
Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
58
Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 17 тысяч рублей – игровой процессор, тройная 40-Мп камера, NFC и сверхбыстрая зарядка по самой низкой стоимости на отечественном рынке
4
Майнеры раскупили все видеокарты Radeon RX 5700 ХТ – на очереди GeForce RTX 2080 Super и сверхмощная GeForce RTX 3080
44
Противостоять видеокартам NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 будут три модели от AMD — данные инсайдера
16
Стали известны цены RTX 3070, 3080 и 3090 в нереференсном исполнении от сторонних вендоров Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
33
Прошивка MIUI 12 стала доступна для 37 смартфонов Xiaomi
7
Стали известны цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
26
Игровой 8-ядерный процессор Core i7-9700KF подешевел на 111 долларов – 4.7 ГГц и высокая игровая производительность по выгодной цене
6
ZOTAC представила свои версии видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 - крайне эффективное охлаждение и прекрасный дизайн
6

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
87
Intel Core i5-10400 против AMD Ryzen 5 3600 - какой процессор лучше подойдёт для игрового ПК - анализируем соотношение цена/производительность
134
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
33
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
36
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
8
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
2
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
3

Сейчас обсуждают

cag
11:00
Не понятно как они его собирать хотят. Подал объявление, договорился у метро, передал получил, все анонимно. Если только контрольные закупки делать будут.
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
asv1
11:00
До релиза никто ничего точно не скажет
Свежие скриншоты из Cyberpunk 2077 с демонстрацией трассировки лучей
Xenosag
11:00
Уже и так НДС 20%(выше чем в Европе и США) платим, уже и так пошлина если ты что-то завозишь с заграницы(даже с б/у бл..ть товара!), на всё ещё беспошлинных дешёвых посылках обогащается почта, так как...
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
AMDie
10:59
Мрази поганые,путлер сдохни уже наконец падаль ,народ тебя ненавидит
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
burobay
10:59
Какой же это тупой жанр, какая пошлятина просто невероятная
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
Alexshanghai IntelAmdov
10:59
бухай дальше и не обращай внимания. LT это оригинальный образ от мелкософта. а не васяновые звериные сборки алкаш.
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
Лучезарная Куртка
10:59
-дядя Вова, а почему столько докуя налогов? -хороший вопрос, мальчик. 75 лет назад случилась Великая победа...
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
smaximaa
10:58
ты забыл, в каком государстве живешь?
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
Сергей Боровой
10:58
откуда прибыль с б/у товара, с которого все прибыли уже уплачены ? ) ах.. это ведь не важно, это пример яркий ватанам как всё устроено
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
Moleculo
10:58
там нет 10000 ядер, там 5000 ядер с двумя FP32 блоками на ядро и про это говорилось инсайдерами, что у RTX 30 странные результаты в FP32, как будто производительность удвоена
Очертания тают в темноте: NVIDIA до самого анонса Ampere держала партнёров в неведении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем