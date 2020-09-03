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Компания Xiaomi намерена продолжить практику обновлять линейку Redmi Note дважды в год. В марте появились первые модели серии Redmi Note 9, а уже через несколько недель ожидается премьера дебютного смартфона десятого поколения. Им станет Xiaomi Redmi Note 10, который уже прошёл сертификацию в локальном регуляторном органе China Compulsory Certificate.

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Производитель в этом году активно внедряет однокристальные системы производства MediaTek в свои смартфоны. В 2015 году он представил модели Redmi Note 2 и Redmi Note 3 (MTK) на 28-нанометровом чипе Helio X10. Год спустя появились Redmi Note 4 (MTK) на 20-нанометровой SoC Helio X20 и Redmi Note Pro на Helio X20 или Helio X25 (20 нм) в зависимости от модификации.

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Полный провал процессоров MediaTek привёл к тому, что Xiaomi отказалась от решений тайваньского чипмейкера и в 2017 году сделала перерыв. Сам производитель заявил о планах отказаться от выпуска топовых однокристальных систем, сосредоточившись на среднем и бюджетном классах.

В середине 2018 года Xiaomi выкатила на рынок модели Redmi 6A на Helio A22 и Redmi 6 на Helio P22, а под новый год на рынке появился Xiaomi Mi Play на Helio P35. Все три платформы выполняются по 12-нанометровой технологии. В 2019 году в ассортименте производителя из Пекина появился Redmi Note 8 Pro с чипсетом Helio G90T (12 нм), который тут же стал бестселлером, несмотря на отсутствие чипа от Qualcomm под капотом.

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Redmi Note 9

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В 2020 году компания с новой силой взялась использовать однокристальные системы MediaTek. Она уже представила Redmi 9 на Helio G80, Redmi Note 9 на Helio G85, Redmi 9A на Helio G25 и Redmi 9C на Helio G35. Все процессоры выполнены по 12-нанометровой технологии. Но главными решениями с MTK являются Redmi X10 5G, Redmi X10 Pro 5G и Redmi K30 Ultra. Первые две модели получили 7-нм SoC Dimensity 820 5G, а третья – 7-нм SoC Dimensity 1000+.

После небольшого экскурса в историю возвращаемся к Redmi Note 10. Ему приписывают мобильный процессор Dimensity 820 5G. Таким образом, будущая новинка станет первым представителем линейки с поддержкой сотовой связи нового поколения. Информация об однокристальной системе была получена и базы данных программного обеспечения AI Benchmark, тестового приложения, которое оценивает возможность искусственного интеллекта.

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Грядущей новинке обещают Full HD+ экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Она будет построена на базе жидкокристаллической панели. Также есть информация об NFC, разъёме для проводной гарнитуры и камерах. Разрешение основной составит 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 12 Мп. Больше информации о Redmi Note 10 пока что нет.