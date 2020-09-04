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Китайская компания Honor представила на российском рынке ещё один доступный смартфон. Новинка называется Honor 20e. Это последняя модель своего поколения. Её премьера состоялась в середине апреля, за две недели до анонса Honor 30S. Смартфон представляет бюджетный сегмент и имеет сервисы Google.

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Из предыдущего предложения вы уже поняли, что на борту Honor 20e установлен 12-нанометровый мобильный процессор Kirin 710. Если быть точнее, новинка получила его модификацию под названием Kirin 710F. Однокристальная система имеет ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 с частотой 2,2 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Сам чип был анонсирован в прошлом году, хотя SoC Kirin 710 несколько недель назад отметил вторую годовщину с момента премьеры.

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Использование старой системы-на-кристалле имеет один неоспоримый плюс – возможность выпустить смартфон с предустановленными сервисами Google. Модель работает на прошивке EMUI 9.1 с операционной системой Android 9.0 Pie в основе и поддерживает Google Pay. Магазин программного обеспечения Google Play тоже на месте.

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Мобильный процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА*ч без поддержки быстрой зарядки. Из интерфейсов отметим порт Micro-USB, выход под наушники, чип NFC, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц.

Корпус Honor 20e сделан из пластика, а спереди установлено стекло. Габариты составляют 154,8 х 73,6 х 8 мм, а вес – 164 грамма. Дисплей имеет размер 6,21 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+. В вырезе обосновалась фронтальная камера на 8 Мп.

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Биометрический сенсор установлен на тыльной панели. Там он составил компанию основной камере разрешением 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Сенсор на 8 Мп входит в состав ультраширокоугольного модуля с углом обзора 120 градусов.

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Honor 20e доступен покупателям в чёрном и синей расцветках корпуса. Цена составляет 13 990 рублей. При заказе с официального сайта первые покупатели могут получить в подарок фитнес-трекеры Honor Band 5i / Honor Band 5 стоимостью 2490 рублей или наушники Honor Sport Pro AM66, которые стоят 4990 рублей.