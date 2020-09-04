Капитализация Apple за сутки упала на 180 млрд долларов – сильно подешевели AMD, NVIDIA, Tesla, Amazon и Microsoft
Американские технологические компании продолжительное время показывали рост курса акций. Однако, вчера, 3 сентября, на американском фондовом рынке случилась Lite-версия «чёрного» четверга.
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Ещё совсем недавно компания Apple стала первой в IT-секторе с капитализацией свыше 2 трлн долларов, а уже за прошедшие сутки стоимость её акции упала на 8%. Это в свою очередь привело к тому, что капитализация технологического гиганта из Купертино сократилась на 180 трлн долларов. Стоит отметить, что за всю историю с такой ситуацией не сталкивался ни один эмитент.
Tactical Alpha отмечает, что американский рынок акций производителей технологического сегмента уже давно был перегрет, а коррекция была неизбежной. Под вопросом был лишь момент, когда она случится. Фондовый индекс NASDAQ-100, который включает сотню самых больших компаний по размеру капитализации, сократился на 5,2%.
Apple стала антилидером в абсолютном выражении. Однако, есть компании, стоимость акцией которых упала более чем на 8%. Это Tesla, NVIDIA и Zoom. Их акции подешевели на 9,02%, 9,28% и 9,97% соответственно. Капитализация Microsoft упала на 6,19%, а Amazon стоит на 4,63% дешевле, чем два дня назад. Процессорные гиганты тоже не остались в сторонe. Стоимость акций AMD рухнула вниз на 8,51%. Intel пострадала не так сильно (-3,56%), но калифорнийский производитель отрицательную динамику демонстрирует продолжительный период времени.
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Аналитики Bank of America отмечают, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции и локдауна многие инвесторы начали рассматривать ценные бумаги как возможность для дополнительного заработка. Отмечается, что начиная с марта нынешнего года капитализация по индексу NASDAQ-100 увеличивалась каждый час на 1,6 млрд долларов.
В завершение добавим, что вчера также упал курс биткоина. Криптовалюта подешевела на 6%, опустившись до самого низкого значения начиная с середины лета этого года. А вот акции авиаперевозчиков и компаний, которые занимаются организацией морских круизов, выросли на 3,7% на фоне выхода сферы туризма из карантина.
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