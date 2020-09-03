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Сотрудничеством между производителями смартфонов и производителями автомобилей уже никого не удивишь. Компания Huawei давно выпускает люксовые флагманы совместно с Porsche, а OPPO имеет в ассортименте флагманы, разработанные вместе с Lamborghini. В 2018 году OnePlus представила лимитированное издание с McLaren. В 2019 году на рынке появилась модель OnePlus 7T McLaren Edition. Она оказалась весьма дорогой, но сейчас можно купить смартфон дешевле.

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В России на «сером» рынке лимитированный флагман появился по цене около 85 000 рублей. Для сравнения, даже OnePlus 8 Pro в топовой модификации стоит дешевле – 80 000 рублей на старте продаж. Издание McLaren Edition предлагает пользователям 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 3.0, который имеет вместимость 256 ГБ и не поддерживает расширение картами microSD.

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Купить OnePlus 7T Pro McLaren Edition можно только в одном магазине, если верить «Яндекс.Маркет». Цена по сравнению со стартом продаж упала на 20 000 рублей и составляет 65 000 рублей. Отметим, что ещё в конце зимы этого года стоимость составляла менее 60 000 рублей. В конце весны нынешнего года сотрудничество между OnePlus и McLaren завершилось.

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Модель оснащена Fluid AMOLED матрицей с разрешением 1440 точек по узкой стороне. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц и стандарт HDR10+, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass шестого поколения. Размер составляет 6,67 дюйма по диагонали.

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Одна из особенностей OnePlus 7T McLaren Edition – фронтальная камера на моторизированном блоке. Разрешение составляет 16 Мп. В основной камере установлены модули разрешением 48 Мп, 8 Мп (телефото) и 16 Мп (ультраширокоугольный). Снимать видео можно в Ultra HD (4K) с частотой 60 FPS как на стандартную камеру, так и на ультраширокоугольную.

Электронным сердцем выступает SoC Qualcomm SD855+ с пиковой частотой 2,96 ГГц и графическим контроллером Adreno 640 с частотой 0,7 ГГц. Питание обеспечивает встроенный аккумулятор на 4085 мА*ч с 30-ваттной зарядкой Warp Charge по проводу. Что интересно время автономной работы в режиме просмотра видео и в режиме разговоров не изменяется вне зависимости от частоты обновления экрана – 18 часов и 35 часов соответственно.

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На борту издания OnePlus 7T Pro McLaren Edition есть NFC, стереофонические динамики, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц. Разъём для наушников отсутствует. Нет в смартфоне и защиты от воды. Программной платформой выступает ОС Android 10 и оболочкой OxygenOS 10. Получит ли флагман ОС Android 11, пока что неизвестно.