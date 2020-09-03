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Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали списки самых мощных Android-смартфонов по итогам августа 2020 года. Перечень флагманов примечателен тем, что в топ-10, как и ожидалось, впервые попала модель на процессоре Snapdragon 865+. Но она не оправдала ожиданий и расположилась лишь на третьей строчке.

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«Бронзу» одержал игровой смартфон ASUS ROG Phone III в модификации 8/256 ГБ. Бенчмарк присудил ему 629 245 баллов, чего не хватило, чтобы подняться выше третьей строчки. Причём уступил флагман сразу двум решениями на более скромной однокристальной системе Snapdragon 865.

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Второе место занял iQOO 5 в той же комплектации. Ему тестовое ПО присудило 637 616 «попугаев». Лидером стал Xiaomi Mi 10 Ultra, который также является ещё и лучшим камерофоном по версии DxOMark. Результат «юбилейной» новинки с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти на борту составит 646 730 баллов. Напомним, что Snapdragon 865 на 10% медленнее, чем его ускоренная версия.

Все остальные смартфоны в списке оснащены Snapdragon 865. Black Shark 3S с модификации 12/256 ГБ оказался в шаге от топ-3 с результатом 620 311 баллов. Ещё 12 000 пунктов ему уступил vivo X50 Pro+ с теми же объёмами памяти.

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Вторую пятёрку открыли OPPO Find X2 Pro и OPPO Find X2, набравшие 607 276 очков и 600 976 очков соответственно. Ранее эти модели возглавляли рейтинг. Вслед за ними идут Xiaomi Mi 10 Pro (600 618), iQOO Neo 3 (599 955) и Redmi K30 Pro (595 738).

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Смартфоны Xiaomi забрали себе лидерство и в среднем классе. Здесь лидерами стали Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Обе модели оборудованы 8 ГБ оперативки, накопителем на 128 ГБ и 7-нанометровой системой-на-чипе Dimensity 820. Они набрали 396 001 балл и 396 887 баллов соответственно. Странно, что в топ-10 не попал Redmi K30 Ultra на Dimensity 1000+, который был представлен в один день с Xiaomi Mi 10 Ultra.

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Honor 30 на Kirin 985 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ замкнул топ-3. Его результат составил 391 930 «попугаев». После него идут ещё две модели на Kirin 985 в модификации 8/128 ГБ. Так, 4-е место осталось за Huawei nova 7, а 5-е – за Huawei nova 7 Pro. Они набрали 384 964 балла и 382 845 баллов соответственно.

Вторую пятёрку открыли Honor X10 (362 635), Honor 30S (355 741) и Huawei nova 7 SE (352 791). Все три модели комплектуются более скромной однокристальной системой Kirin 820. На 9-м место обосновался Redmi K30 5G Racing (346 512), единственный в мире смартфон на чипсете Snapdragon 768G. Замкнул топ-10 OPPO Reno4 5G (339 064) со Snapdragon 765G под капотом.