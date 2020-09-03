Snapdragon 865 оказался мощнее, чем Snapdragon 865+ в AnTuTu
Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали списки самых мощных Android-смартфонов по итогам августа 2020 года. Перечень флагманов примечателен тем, что в топ-10, как и ожидалось, впервые попала модель на процессоре Snapdragon 865+. Но она не оправдала ожиданий и расположилась лишь на третьей строчке.
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«Бронзу» одержал игровой смартфон ASUS ROG Phone III в модификации 8/256 ГБ. Бенчмарк присудил ему 629 245 баллов, чего не хватило, чтобы подняться выше третьей строчки. Причём уступил флагман сразу двум решениями на более скромной однокристальной системе Snapdragon 865.
Второе место занял iQOO 5 в той же комплектации. Ему тестовое ПО присудило 637 616 «попугаев». Лидером стал Xiaomi Mi 10 Ultra, который также является ещё и лучшим камерофоном по версии DxOMark. Результат «юбилейной» новинки с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти на борту составит 646 730 баллов. Напомним, что Snapdragon 865 на 10% медленнее, чем его ускоренная версия.
Все остальные смартфоны в списке оснащены Snapdragon 865. Black Shark 3S с модификации 12/256 ГБ оказался в шаге от топ-3 с результатом 620 311 баллов. Ещё 12 000 пунктов ему уступил vivo X50 Pro+ с теми же объёмами памяти.
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Вторую пятёрку открыли OPPO Find X2 Pro и OPPO Find X2, набравшие 607 276 очков и 600 976 очков соответственно. Ранее эти модели возглавляли рейтинг. Вслед за ними идут Xiaomi Mi 10 Pro (600 618), iQOO Neo 3 (599 955) и Redmi K30 Pro (595 738).
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Смартфоны Xiaomi забрали себе лидерство и в среднем классе. Здесь лидерами стали Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Обе модели оборудованы 8 ГБ оперативки, накопителем на 128 ГБ и 7-нанометровой системой-на-чипе Dimensity 820. Они набрали 396 001 балл и 396 887 баллов соответственно. Странно, что в топ-10 не попал Redmi K30 Ultra на Dimensity 1000+, который был представлен в один день с Xiaomi Mi 10 Ultra.
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Honor 30 на Kirin 985 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ замкнул топ-3. Его результат составил 391 930 «попугаев». После него идут ещё две модели на Kirin 985 в модификации 8/128 ГБ. Так, 4-е место осталось за Huawei nova 7, а 5-е – за Huawei nova 7 Pro. Они набрали 384 964 балла и 382 845 баллов соответственно.
Вторую пятёрку открыли Honor X10 (362 635), Honor 30S (355 741) и Huawei nova 7 SE (352 791). Все три модели комплектуются более скромной однокристальной системой Kirin 820. На 9-м место обосновался Redmi K30 5G Racing (346 512), единственный в мире смартфон на чипсете Snapdragon 768G. Замкнул топ-10 OPPO Reno4 5G (339 064) со Snapdragon 765G под капотом.
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