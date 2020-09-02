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Xiaomi представила прошивку MIUI 12 в конце апреля 2020 года, а спустя несколько недель состоялась премьера глобальной версии программного обеспечения. На этой неделе производитель обновил пять моделей.

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Вчера Xiaomi начала рассылать глобальную прошивку под номером v12.0.2.0.QFNMIXM (скачать) для модели среднего класса Mi Note 10 Lite. Смартфон был анонсирован весной в Европе, а цена составила от 349 евро за модификацию с 6 ГБ оперативки и 64 ГБ постоянной памяти.

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Модель несёт на борту процессор Snapdragon 730G, который получает питание от аккумулятора на 5260 мА*ч. Экран на базе матрицы OLED имеет покатые грани и встроенный биометрический сенсор. Диагональ составляет 6,47 дюйма.

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Xiaomi Mi Note 10 Lite располагает фронтальной камерой на 16 Мп. На задней панели устройства установлена вертикальная прямоугольная площадка. На ней обосновалось четыре модуля, включая главный на 64 Мп. Разрешение остальных составляет 5 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последний соединён с ультраширокоугольным объективом.

1 сентября бюджетный девайс Redmi 9C получил европейскую прошивку MIUI 12.0.3.0.QCREUXM (скачать) и глобальную MIUI 12.0.4.0.QCRMIXM (скачать). Софт основан на операционной системе Android 10.

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Доступная модель оборудована чипсетом Helio G35 и является самым дешёвым смартфоном компании с чипом NFC. В России цена стартует с 8990 рублей. В основной камере установлены сенсор на 13 Мп для фотосъёмки и записи видео, компанию которому составляют две 2-мегапиксельный матрицы.

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Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Также отметим, что в Redmi 9C есть аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч и дисплей диагональю 6,53 дюйма на базе жидкокристаллической панели формата HD+.

Сегодня Xiaomi Mi 8 SE получил китайскую сборку MIUI 12. Обновление проходит под номером v12.0.1.0.QEBCNXM (скачать). Напомним, что модель вышла в конце весны 2018 года и стала первым в мире решением на процессоре Snapdragon 710.

Основная камера представлена двумя модулями – главным на 12 Мп и вспомогательным на 5 Мп. Для фронтальной камеры выбрана матрица типа 1/3” разрешением 20 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3120 мА*ч. Диагональ AMOLED-экрана – 5,88 дюйма.

Также сегодня начали рассылать стабильную глобальную версию MIUI 12 для Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Оболочка под номером v12.0.1.0.QJIMIXM (скачать) приносит все новшества программной оболочки.

Что касается смартфона, под капотом у него установлено среднее железо во главе с чипсетом Snapdragon 765G. Камер у модели пять – сзади на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и спереди на 16 Мп. Подсистема питания представлена несъёмной батареей на 4160 мА*ч, а дисплей имеет размер 6,57” по диагонали.

В завершение пару слов скажем о модели Redmi Note 7 Pro. Это первый смартфон китайской компании на Snapdragon 675 и с 48-Мп основной камерой Sony IMX586. Он был анонсирован в начале прошлого года. Производитель приступил к распространению индийской версии MIUI 12, но скачать её пока что нельзя.

Redmi Note 7 Pro имеет встроенный аккумулятор на 4000 мА*ч, панель IPS диагональю 6,3 дюйма и 13-мегапиксельную фронталку. В основной камере вместе с сенсором на 48 от Sony используется вспомогательная матрица с разрешением 5 Мп.