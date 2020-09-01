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Компания ZTE несколько недель назад начала продвигать свой на тот момент ещё неаноснированный смартфон Axon 20 5G, который сегодня был представлен официально. Новинка является первым коммерческим решением со встроенной в экран камерой для селфи. Напомним, прототипы таких устройств уже мы видели – от Xiaomi и OPPO.

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Быть первым в своём роде даёт массу прав на хвастовство, но также требует совершенно нового подхода к процессу сборки экрана. Одной из основных проблем было плохое качество снимков. Возможно, именно это стало ключевой причиной того, что компания OPPO так и не начала продаваться свой смартфон с подэкранной камерой, который был показан ещё полтора года назад.

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Вопрос нехватки света ZTE решила с помощью специального плёночного покрытия, которое отлично пропускает свет. 32-мегапиксельная селфи-камера в ZTE Axon 20 5G также оборудована собственным датчиком, который регулирует количество света, необходимое для каждого сценария съёмки. Кроме того, ZTE переработала расположение пикселей вокруг объектива камеры, чтобы оно соответствовало остальной части дисплея без каких-либо заметных искажений цвета. Наконец, новый алгоритм обработки оптимизирует чёткость изображения.

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Дисплей новинки построен на базе панели OLED формата Full HD+. Диагональ составляет около 7 дюймов, а частота обновления – 90 Гц. Соотношение сторон – 2,05 к 9. В подобных абзацах зачастую пишется, что для фронтальной камеры предусмотрено отверстие или каплевидный вырез, но не в этот раз. Корпус смартфона имеет габаритные размеры 172,1 х 77,9 х 8 мм. Масса устройства составляет 198 граммов.

Оптический биометрический сенсор установлен под дисплеем, а на тыльной стороне осталась только большая площадка в вертикальной ориентации. Основная камера оказалась довольно скромной. Она имеет главный и ультраширокоугольный модули разрешением 64 Мп и 8 Мп соответственно. Угол захвата в последнем составляет 120 градусов. Пара 2-мегапиксельных матрицы, без которых можно было бы обойтись, отвечают за сбор информации о глубине и макросъёмку. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 FPS и 60 FPS. К слову, сегодня мы писали о Realme X7 и X7 Pro – у них установлена идентичная камера.

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Вычислительным центром ZTE Axon 20 5G стала 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 765G, в которой ядра трудятся на частоте до 2,4 ГГц, интегрированная модемная плата Snapdragon X52 обеспечивает работу в сетях стандарта 5G, а видеочип Adreno 620 отвечает за графику. Дополняется однокристальная система 6/8 ГБ оперативки. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ в топовой модификации памяти. Ёмкость комплектной батареи составила 4200 мА*ч. Она поддерживает 30-ваттную зарядку беспроводным способом.

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Новинка работает на прошивке MiFavor 10.5, в основе которой лежит операционная система Android 10. На борте есть NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Расширения хранилища картами microSD предусмотрено, но тип слота не уточняется. Нет информации и о наличии разъёма для проводных наушников.

ZTE Axon 20 5G стоит относительно дёшево. Возможно, в будущем мы увидим версию Pro, которая окажется дороже. Стоимость модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти составила 320 долларов. Ещё 45 долларов нужно доплатить за дополнительные 2 ГБ оперативки. Версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценена в 410 долларов.