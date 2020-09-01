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Сегодня, 1 сентября, компания Realme представила новый смартфон, который станет неплохим конкурентом для Xiaomi Redmi K30 Ultra. Новинка называется Realme X7 Pro и поступит в продажу по цене от 320 долларов.

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Модель комплектуется Super AMOLED матрицей формата Full HD+. Диагональ составляет 6,55 дюйма, а частота обновления изображения – 120 Гц. Дисплей обладает интегрированным оптическим дактилоскопом для сканирования отпечатка пальца. В углу слева установлен объектив фронтальной камеры, дополненный 32-мегапиксельным датчиком.

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Сердцем Realme X7 Pro стал 7-нанометровый чипсет Dimensity 1000+ с модемом для поддержки 5G. Чип работает на частоте до 2,6 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Mali-G77 MC9. На борту смартфона установлен до 8 ГБ оперативки и до 256 ГБ постоянной памяти.

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Основная камера построена на базе квартета модулей. Разрешение двух из них составляет 2 Мп. Стандартная камера оснащена 64-мегапиксельной матрицей. В ультраширокоугольном модуле установлен сенсор на 8 Мп. Угол обзора составляет 119 градусов. Снимать видеоролики можно в 4K UHD при 60 FPS.

Вопросами питания занимается встроенная батарея на 4500 мА*ч с 65-ваттной зарядкой проводным способом. Проприетарная прошивка Realme UI используется поверх ОС Android 10. Из остального выделить следует Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C и стереодинамики. Защиты от воды, разъёма для гарнитуры, слота под microSD и беспроводной зарядки у смартфона нет.

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Realme X7 Pro в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти стоит 320 долларов. Версия с 8 ГБ ОЗУ обойдётся на 30 долларов дороже. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища компания оценила сразу в 470 долларов.

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Вместе с версией Pro китайский производитель представил и стандартное издание Realme X7. Оно получило 60-герцовую панель AMOLED диагональ 6,4 дюйма, 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 800 и аккумулятор ёмкостью 4300 мА*ч. Смартфон не может снимать видео в 4K при 60 к/сек, не поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и доступен в модификациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.

Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ составила 265 долларов. За дополнительные 2 ГБ оперативной памяти нужно доплатить ещё 85 долларов. В остальном Realme X7 не отличается от продвинутой модели.