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24 февраля, несмотря на отмену выставки Mobile World Congress 2020 из-за коронавируса, компания Sony в Испании представила свои смартфоны нового поколения. Одна из доступных новинок называется Sony Xperia 10 II. Модель поступила в продажу в начале мая, и её нельзя было назвать доступной, но сейчас цена заметно упала.

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Стоимость смартфона составила 369 евро или примерно 450 долларов. Купить Sony Xperia 10 II на AliExpress уже можно на 100 долларов дешевле. В России официально модель не продаётся, а на «сером» рынке она стоит дороже. Например, согласно данным агрегатора «Яндекс.Маркет», стоимость стартует примерно с 31 000 рублей (420 долларов). При этом в продажу устройство поступило по цене 40 000 рублей (545 долларов).

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Sony Xperia 10 II имеет довольно скромную аппаратную платформу. В её основе лежит однокристальная система Snapdragon 665. Для сравнения, этим же процессором оборудована модель Redmi Note 8T, которая стоит в три раза дешевле. Само изделие изготовлено по нормам 11-нанометровой технологии. Чип имеет ядра Kryo 260 с частотой до 2 ГГц и графику Adreno 610. Система-на-кристалле работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Результат в бенчмарке AnTuTu – около 200 000 «попугаев». Подсистема хранения данных представлена встроенным накопителем, объём которого равен 128 ГБ. Расширить хранилищем можно картами microSD, отказавшись от использования одной SIM-карты.

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Компания из Страны восходящего Солнца оснастила смартфон тройной основной камерой. В её состав вошли главный и ультраширокоугольный модули разрешением 12 Мп и 8 Мп, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Оптическая стабилизация не предусмотрена. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек. Угол захвата ультраширокоугольного объектива составляет 120 градусов.

Спереди в Sony Xperia 10 II обосновалась панель OLED, которую защищает стекло Gorilla Glass шестого поколения. Дисплей имеет разрешение Full HD+ при соотношении сторон 21 к 9 и диагональ 6 дюймов. Плотность точек составила 457 пикселей на дюйм. Верхняя рамка вместе с динамиком содержит объектив фронтальной камеры. Матрица для любителей селфи имеет разрешение 8 Мп.

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Задник смартфона также прикрыт стеклом Gorilla Glass 6. Рамка сделана из пластика, а на правой стороне обосновались все клавиши и биометрический сенсор. Корпус имеет защиту от воды по стандартам IP65 и IP68. Под водой модель может прожить полчаса на глубине до 1,5 метра. Правда, выход девайса из строя по причине попадания внутрь корпуса воды признаётся негарантийным случаем. Габариты составляют 157 х 69 х 8,2 мм при массе 151 грамм.

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Устройство нового поколения может похвастаться разъёмом для наушников, портом USB-Type-C и 18-ваттной проводной зарядкой мощностью 18 Вт USB Power Delivery 3.0. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 3600 мА*ч. Программной платформой выступает ОС Android 10. Из прочих параметров отметим NFC, Bluetooth 5.0 и поддержку стандарта Wi-Fi 5.