Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале этого месяца южнокорейский производственный гигант Samsung презентовал флагманские смартфоны серии Galaxy Note 20. Стандартная модель стала одной из новинок. Она поступила в продажу на российском рынке. Цена составила 79 990 рублей, но спустя несколько недель приобрести флагман можно намного дешевле.

реклама

Samsung Galaxy Note 20 купить в России дёшево можно на «сером» рынке. Стоимость смартфона уже упала примерно на 12 000 рублей и составляет около 68 000 рублей. Официальные ритейлеры пока что не планируют снижать цену. Например, в «Ситилинк» модель обойдётся в стартовые 79 990 рублей. Все предложения на флагман ждут вас по этой ссылке.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Напомним, что Samsung Galaxy Note 20 – довольно неоднозначный смартфон. Несмотря на то, что его рекомендованная стоимость составила свыше 1000 долларов, он получил пластиковый корпус. Это один из ключевых недостатков новинки. Габариты равны 161,6 х 75,2 х 8,3 мм. При этом модель сохранила и защиту от воды по стандарту IP68, и поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Мощность составляет 15 Вт. Также предусмотрена реверсивная 4,5-ваттная подзарядка беспроводным путём.

реклама

Флагман 20-й серии получил тот же чипсет, что и модели семейства Galaxy S20. Однокристальная система Exynos 990 выполняется по 7-нанометровой технологии, работает на частоте до 2,73 ГГц и имеет графический чип Mali-G77 MP11. Для сравнения, в прошлом году смартфоны прошлого поколения эксклюзивно обзавелись чипсетом Exynos 9825, в то время как модели Galaxy S10 получили Exynos 9820.

В России, как и в остальных регионах, Samsung Galaxy Note 20 можно купить только в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. Тип встроенного флеш-накопителя – UFS 3.0. Вопросами питания в смартфоне занимается интегрированная аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА*ч с 25-ваттной зарядкой по проводу USB Power Delivery 3.0.

реклама

Модель получила Full HD+ панель Super AMOLED с отверстием для 10-мегапиксельной лицевой селфи-камеры с возможностью записывать видео в 4K UHD при 60 к/сек и поддержкой технологии распознавания лиц. Дисплей имеет интегрированный ультразвуковой сенсор для сканирования отпечатков пальцев, а диагональ составляет 6,7 дюйма. Частота обновления изображения – скромные 60 Гц.

реклама

На тыльной стороне смартфоне расположилась большая площадка основной камеры. Её разрешение составило 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп. Вновь южнокорейская компания установила сенсор на 64 Мп в телеобъектив. 12-Мп ультраширокоугольный модуль имеет угол захвата 120 градусов. Стандартная камера получила оптическую стабилизацию. Телефотомодуль может снимать видео в 8K UHD при 24 к/сек. Также заявлена поддержка 4K UHD с кадровой частотой 60 FPS.

Samsung Galaxy Note 20 функционирует на ОС Android 10 с прошивкой One UI 2.5, получил поддержку Samsung DeX и стереофонические динамики. Выход под проводные наушники отсутствует. На борту также нашлось место для Bluetooth 5, Wi-Fi с поддержкой 5,8 ГГц и чипа NFC. Радиоприёмник отсутствует – он есть лишь в версии на Snapdragon 865. SAR – 0,36 Вт/кг (голова) и 1,37 Вт/кг тело.