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В начале прошлого года компания Samsung ворвалась в чужой монастырь со своим уставом и начала убеждать пользователей, что смартфоны за 300-500 долларов могут иметь пластиковый корпус. Покупателями были тепло встречены многие модели серии Galaxy A во глава с Samsung Galaxy A50 на новом процессоре Exynos 9610. Он стал одним из самых популярных смартфонов в категории до 25 000 рублей. Однако после этого южнокорейский производитель не очень жаловал пользователей новыми хитами, выпустив ещё несколько устройств на той же SoC. Сейчас компания намерена вновь завоевать любовь потребителей. Помочь в этом ей должна сегодняшняя новинка Samsung Galaxy M51 с огромным аккумулятором.

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Смартфон комплектуется несъёмной батареей, ёмкость которой составила 7000 мА*ч. Аккумулятор поддерживает быструю проводную зарядку через порт USB Type-C. Мощность составила 25 Вт. А вот сколько смартфон может проработать без дополнительных подзарядок, производителем не уточняется. Использование столь ёмкой батареи привело к тому, что толщина корпуса выросла до 9,5 мм. Высота и ширина – 163,9 х 76,3 мм соответственно. По традиции, корпус сделан их пластика.

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Samsung Galaxy M51 будет предлагаться покупателям только в одной модификации памяти. Помогает однокристальной системе оперативная память в объёме 6 ГБ, а вместимость встроенного накопителя для хранения данных составляет 128 ГБ. Аппаратная платформа построена вокруг 8-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 730, который имеет частоту 2,2 ГГц при максимальной нагрузке и графический контроллер Adreno 730.

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Смартфон оснащён панелью Super AMOLED, которая имеет размер 6,7 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+. В небольшом отверстии установлена фронтальная камера на базе 32-мегапиксельного сенсора с поддержкой технологии распознавания лиц. Биометрический сенсор обосновался не под дисплеем, а на правой боковой грани.

Сзади установлена большая площадка, объединяющая вспышку и четыре оптических модуля. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Светосила – f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 + f/2,4 соответственно. 12-мегапиксельный датчик изображения соединён с ультраширокоугольной оптикой (угол захвата – 123 градуса), а пара матриц на 5 Мп используется для анализа глубины резкости и макросъёмки. Телеобъектив отсутствует. Снимать видео можно в формате 4K Ultra HD с частотой 30 FPS.

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Модель Galaxy M51 работает под управлением операционной системы Android 10. На борту есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, модуль GPS, слот под microSD, чип NFC с поддержкой Google Pay, а о разъёме для наушников не сообщается. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии – 0,609 Вт/кг (голова) и 1,446 Вт/кг (тело).

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Точная дата старта продаж Samsung Galaxy M51 пока что неизвестна. По последним данным, покупатели начнут получать смартфон в середине следующего месяца. Приём предварительных заказов уже начался. Стоимость новинки составила 359 евро. Она предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах корпуса.