Honor 30 сильно подешевел – топовая камера, уникальный процессор, NFC и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене
Магазин «Связной» снизил стоимость смартфона Honor 30. Он был анонсирован в Китае в середине весны нынешнего года, а ещё через несколько недель модель появилась и в России. Цена стартовала с 34 990 рублей, но сейчас в рамках акции приобрести устройство можно с хорошей скидкой.
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В начальной модификации памяти смартфон оборудован 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ. Расширяется хранилищем картами Nano Memory. Купить Honor 30 можно по акционной цене 27 990 рублей в магазине «Связной» на AliExpress, т.е. на 7000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Для получения скидки нужно применить промокод ALILETO2000.
Фишкой модели является уникальный мобильный процессор Kirin 985, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Однокристальная система объединяет CPU с частотой до 2,58 ГГц и графический ускоритель Mali-G77. Чипсет получает питание от встроенной батареи ёмкостью 4000 мА*ч. Аккумулятор может похвастаться проводной зарядкой, мощность которой составляет 40 Вт. Беспроводная подзарядка не предусмотрена.
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Корпус Honor 30 сделан из металла и стекла, а его габариты равны 160,3 х 74,2 х 8,1 мм. Защиты от воды и пыли не завезли. Спереди в модели установлена OLED-матрица формата FHD+. Её размер по диагонали составил 6,53 дюйма, а под самим экраном расположился оптический сенсор для сканирования отпечатка пальца. Фронтальная камера в смартфоне одинарная в отличие от версии Pro+, которая подешевела на 10 000 рублей. Её разрешение составило 32 Мп.
На тыльной стороне в левом верхнем углу обосновался большой блок с камерами и вспышкой. Ультраширокоугольный модуль и телеобъектив имеют разрешение по 8 Мп. Перископная конструкция последнего позволяет обеспечивать 5-кратный оптический зум. Оптическая стабилизация изображения тоже имеется. Сенсор глубины – 2-мегапиксельный. Наконец, в стандартной камере установлен 40-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX600, который используется в лучшем камерофоне прошлого года Huawei P30 Pro. Снимать видеоролики можно в 4K с частотой 60 FPS.
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Набор интерфейсов в Honor 30 стандартный. Есть адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, чип NFC, GPS, разъём USB Type-C. А вот 3,5-миллиметровый выход под проводные наушники в смартфоне отсутствует, как и в большинстве флагманских моделей последних двух лет. Программной платформой выступает проприетарная надстройка Magic UI 3.1. В её основу положена операционная система Android 10. Само собой, программное обеспечение Google Mobile Services в телефоне не предусмотрено. Но есть фирменный магазин приложений App Gallery, который продолжает развиваться.
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