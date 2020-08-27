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Магазин «Связной» снизил стоимость смартфона Honor 30. Он был анонсирован в Китае в середине весны нынешнего года, а ещё через несколько недель модель появилась и в России. Цена стартовала с 34 990 рублей, но сейчас в рамках акции приобрести устройство можно с хорошей скидкой.

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В начальной модификации памяти смартфон оборудован 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ. Расширяется хранилищем картами Nano Memory. Купить Honor 30 можно по акционной цене 27 990 рублей в магазине «Связной» на AliExpress, т.е. на 7000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Для получения скидки нужно применить промокод ALILETO2000.

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Фишкой модели является уникальный мобильный процессор Kirin 985, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Однокристальная система объединяет CPU с частотой до 2,58 ГГц и графический ускоритель Mali-G77. Чипсет получает питание от встроенной батареи ёмкостью 4000 мА*ч. Аккумулятор может похвастаться проводной зарядкой, мощность которой составляет 40 Вт. Беспроводная подзарядка не предусмотрена.

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Корпус Honor 30 сделан из металла и стекла, а его габариты равны 160,3 х 74,2 х 8,1 мм. Защиты от воды и пыли не завезли. Спереди в модели установлена OLED-матрица формата FHD+. Её размер по диагонали составил 6,53 дюйма, а под самим экраном расположился оптический сенсор для сканирования отпечатка пальца. Фронтальная камера в смартфоне одинарная в отличие от версии Pro+, которая подешевела на 10 000 рублей. Её разрешение составило 32 Мп.

На тыльной стороне в левом верхнем углу обосновался большой блок с камерами и вспышкой. Ультраширокоугольный модуль и телеобъектив имеют разрешение по 8 Мп. Перископная конструкция последнего позволяет обеспечивать 5-кратный оптический зум. Оптическая стабилизация изображения тоже имеется. Сенсор глубины – 2-мегапиксельный. Наконец, в стандартной камере установлен 40-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX600, который используется в лучшем камерофоне прошлого года Huawei P30 Pro. Снимать видеоролики можно в 4K с частотой 60 FPS.

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Набор интерфейсов в Honor 30 стандартный. Есть адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, чип NFC, GPS, разъём USB Type-C. А вот 3,5-миллиметровый выход под проводные наушники в смартфоне отсутствует, как и в большинстве флагманских моделей последних двух лет. Программной платформой выступает проприетарная надстройка Magic UI 3.1. В её основу положена операционная система Android 10. Само собой, программное обеспечение Google Mobile Services в телефоне не предусмотрено. Но есть фирменный магазин приложений App Gallery, который продолжает развиваться.