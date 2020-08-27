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Honor 30 Pro+ рухнул в цене – Kirin 990 5G, NFC, экран 90-Гц AMOLED, аккумулятор на 4000 мА*ч и лучшая камера с большой скидкой

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Компания Honor представила флагманский смартфон Honor 30 Pro+ в середине апреля текущего года. Он получил топовую начинку и лучший на рынке датчик изображения в основной камере. Российская цена на старте продаж порадовала немногих, но сейчас приобрести флагман можно с неплохой скидкой.

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Цена смартфона уже опустилась на 10 000 рублей. В магазине «Связной» на AliExpress купить Honor 30 Pro+ можно за 44 990 рублей с промокодом ALILETO2000. Рекомендованная стоимость с завода составила 54 990 рублей, что сделало новинку самым дорогим из решений китайской компании на российском рынке за всё время. Отметим, что «серая» версия без официальной гарантии стоит столько же.

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Флагман новой серии оборудован 7-нанометровой платформой Kirin 990 5G, которая имеет ядра с пиковой частотой 2,86 ГГц и графику Mali-G76 MP16 от ARM. Мобильный чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативки. Накопитель характеризуется ёмкостью 256 ГБ. Отметим, что в Китае компания ещё продаёт версию с 12 ГБ оперативной памяти, но до России топовая комплектация так и не добралась.

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Honor 30 Pro+ оснащён Quad-камерой. Без бесполезного сенсора не обошлось. Так, 2-мегапиксельный датчик изображения применяется для анализа глубины резкости. В главном модуле установлен лучший сенсор на рынке – Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с размером пикселя 2,44 мкм. Матрица имеет разрешение 50 Мп. Этот же датчик используется в Huawei P40 Pro+ стоимостью 100 000 рублей.

Помимо 50-мегапиксельного и 2-мегапиксельного сенсоров в основной камере смартфона есть перископный телеобъектив с 5-кратным зумом на 8 Мп и ультраширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным разрешением. Записывать видео можно в 4K UHD при 60 FPS. Также отметим оптическую стабилизацию изображения. Не отходя от кассы, разрешение фронтальной камеры составило 32 Мп + 8 Мп. Сенсор на 8 Мп соединён с ультраширокоугольной оптикой.

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Вопросами питания занят аккумулятор на 4000 мА*ч. Встроенная батарея получила поддержку как проводной зарядки через порт USB Type-C, так и беспроводной. Мощность составила 40 Вт и 27 Вт соответственно. Кроме того, производителем предусмотрен 5-ваттная реверсивная подзарядка беспроводным путём, которая быстро позволяет восполнить заряд АКБ в TWS-наушниках и смарт-часах.

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Спереди и сзади в Honor 30 Pro+ установлено стекло, а меж двух панелей обосновалась алюминиевая рамка. Габариты корпуса равны 160,3 х 73,6 х 8,4 мм. Лицевую часть украшает панель OLED формата Full HD+ с изогнутыми боковыми гранями. 6,57-дюймовая матрица получила поддержку расширенного динамического диапазона и может похвастаться частотой обновления 90 Гц.

Флагман оборудован оптическим биометрическим сенсором, расположенным под дисплеем, ИК-портом и обладает всем набором беспроводных интерфейсов, включая NFC. Стереодинамики тоже имеются, тогда как выход под наушники Mini-Jack не предусмотрен. В AnTuTu аппаратная платформа набирает свыше 500 000 баллов. Geekbench в многопоточном режиме присуждает свыше 3000 пунктов. Из коробки Honor 30 Pro+ получил прошивку Magic UI 3.1 на Android 10. На базе этого же программного обеспечения смартфон работает до сих пор.

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