Этот год южнокорейская компания Samsung неожиданно начала с премьеры двух смартфонов. Один из них – Samsung Galaxy S10 Lite. Модель представили на Consumer Electronics Showcase 2020 в Лас-Вегасе в первых числах января. К слову, CES – единственная крупная выставка 2020 году, которую не отменили или не перенесли в онлайн в связи с коронавирусом. Спустя примерно два месяца после своей премьеры смартфон поступил в продажу. В России рекомендованная составила 49 990 рублей. Сейчас модель подешевела почти на треть.

Samsung Galaxy S10 Lite купить можно примерно за 36 000 рублей. Это на 28% дешевле, чем на старте продаж. Цена смартфона уже упала на 14 000 рублей, но ещё сильнее он должен подешеветь через пару месяцев, когда состоится анонс Lite-версии нового поколения. Ожидается, что Galaxy S20 Lite, он же Galaxy S20 Fan Edition, представят в первых числах октября. Что касается официальных цен, они снизились на 10 000 рублей (20%). Например, за 40 000 рублей купить Lite-флагман можно в магазине «Ситилинк».

Что касается текущего поколения, смартфон оборудован мобильным процессором Snapdragon 855. Это должно порадовать многих пользователей, поскольку все флагманы южнокорейской компании в России официально продаются с процессорами Exynos, а покупая вариант на Snapdragon, можно нарваться на американскую версию, ранее залоченную под местного оператора. Такое устройство может сулить немало проблем своему владельцу, но это уже совсем другая история.

Samsung Galaxy S10 Lite оснащён 6 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным хранилищем типа UFS 2.1 объёмом 128 ГБ с поддержкой расширения картами microSD. Электроника смартфона получат питание от интегрированной аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА*ч с 45-ваттной зарядкой проводным путём. На борту также нашлось место для NFC, беспроводных модулей Wi-Fi / Bluetooth, а вот разъём для наушников не предусмотрен. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии составляет 0,49 Вт/кг (голова) и 1,52 Вт/кг (тело).

На лицевой стороне смартфона установлена панель Super AMOLED с интегрированным оптическим дактилоскопическим сенсором. Экран флагмана имеет диагональ 6,7 дюйма и разрешение 1080 х 2400 точек, что соответствует формату Full HD+ (20 к 9). Плотность пикселей составляет 394 ppi. Матрица поддерживает расширенный динамический диапазон и имеет отверстие под 32-мегапиксельную селфи-камеру для любителей фотографировать себя.

В основной камере Samsung Galaxy S10 Lite есть три модуля, включая 5-мегапиксельный вспомогательный для макросъёмки. Разрешение главного датчика изображения составляет 48 Мп. Он получил поддержку фирменной технологии Super Steady OIS для стабилизации картинки во время съёмки видео. К слову, записывать ролики можно в формате 4K UHD с частотой 30 FPS и 60 FPS. Ультраширокоугольная камера имеет 12-мегапиксельное разрешение.

В завершение добавим, что сразу из коробки смартфон получил операционную систему Android 10 и оболочку One UI 2.1. После выхода моделей семейства Galaxy S20 с прошивкой One UI 2.1 новую версию проприетарного программного обеспечения получил и герой заметки. В обозримом будущем ему должна прилететь и One UI 2.5, вышедшая вместе с Galaxy Note 20 в начале этого месяца.