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Компания Xiaomi прекращает поддержку одного из своих самых популярных и знаковых смартфонов. Речь идёт о модели Xiaomi Mi A1. Это первый телефон производителя, выпущенный совместно с Google в рамках программы Android One. На днях модель 2017 года получила своё последнее обновление.

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Глобальная прошивка под номером v10.0.24.0.PDHMIXM стала 36-м апдейтом для смартфона. Она принесла патч безопасности операционной системы Android 9.0 Pie за август. Несмотря на то, что номер обновления начинается с числа 10, ОС Android 10 для Xiaomi Mi A1 так и не вышла. Это было ожидаемо, поскольку в продаже смартфон появился с Android 7 Nougat, после чего уже успел получить два крупных апдейта.

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Напомним, что Xiaomi Mi A1 был анонсирован в сентябре 2017 года и стал международной версией модели Mi 5X, которая появилась четырьмя месяцами ранее. Главная особенность телефона – стоковая версия операционной системы Android. Лишь за три месяца Mi A1 стал самым продаваемым решением программы Android One. Более того, он был вдвое популярнее всех остальных смартфонов на стоковой версии ОС вместе взятых.

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Модель трёхлетней давности оснащена культовым процессором Snapdragon 625, выполненным по 14-нанометровой технологии. У него есть восемь ядер Cortex-A53 и все работают на частоте 2,0 ГГц. Графикой занимается встроенный контроллер Adreno 506 GPU.

Смартфон поступил в продажу только в одной модификации памяти – с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Ёмкость аккумулятора в Xiaomi Mi A1 составила 3080 мА*ч. Быстрой зарядки он не получил. Модель заключена в цельнометаллический корпус с двумя швами под антенны, которые видны, если смотреть на устройство сзади.

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На тыльной стороне обосновались два 12-мегапиксельных модуля и сканер отпечатков пальцев. Основная камера исполнена в стиле iPhone 7 Plus. Она может похвастаться фазовым автофокусом и 2-кратным оптической зумом. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 FPS. Разрешение фронтальной камеры составило 5 Мп.

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В Xiaomi Mi A1 установлен дисплей IPS формата Full HD+. Диагональ составляет 5,5 дюйма. Клавиши управления – сенсорные. Они расположены в нижней части лицевой стороны. Матрицу защищает стекло Gorilla Glass 3. Также отметим разъём для наушников, радиоприёмник, инфракрасный излучатель, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5 и порт USB Type-C.

Напомним, что помимо модели Mi A1 в рамках программы Android One компания Xiaomi выпустила ещё три смартфона. Это Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A3. Все уже работают на стоковой версии Android 10. По последним данным, больше китайский производитель не будет выпускать телефоны серии Mi A.