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Японская компания Sony с прошлого года перешла на новый нейминг своих смартфон, который иногда вызывает вопросы. Например, Sony Xperia 1 – это флагман, а Xperia 5 – его чуть удешевлённая версия. В то же время Xperia 10 – представитель среднебюджетного уровня. Сегодня состоялась премьера модели Sony Xperia 8 Lite, которая является чуть улучшенным вариантом смартфона Xperia 10.

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Новинка имеет пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass пятого поколения спереди. Габариты составили 156 х 65 х 8,4 мм, а масса – 162 грамма. На лицевой стороне установлен LCD-экран формата Full HD+ с уже привычным для смартфонов Sony соотношением сторон 21 к 9. Экран не имеет вырезов отверстий, зато вверху есть большой отступ с динамиком, сенсорами и 8-мегапиксельной фронтальной камерой со светосилой f/2. Сканер отпечатков пальцев, по традиции, установлен на правой боковой грани смартфона.

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Сердцем новинки выступает 14-нанометровая однокристальная система Snapdragon 630, которой исполняется три года. Она дополнена 4 ГБ оперативной памяти. Результат в AnTuTu v8 составляет около 110 000 баллов. Для приложений и прочих файлов производителем предусмотрен накопитель вместимостью 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Ёмкость комплектной батареи в Sony Xperia 8 Lite составила 2870 мА*ч. АКБ поддерживает технологии проводной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery. Мощность составляет 18 Вт.

Разрешение основной камеры – 12 Мп + 8 Мп. Судя по всему, 8-мегапиксельный датчик изображения будет применяться для размытия фона. Но сама компания его предназначение пока не раскрыла. Камера может снимать видео в 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек.

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Вместе со старым мобильным процессором Sony Xperia 8 Lite получил и далеко не самую новую версию операционной системы. Если уже через несколько дней некоторые компании начнут обновлять свои смартфоны до Android 11, то сегодняшней новинке досталась ОС Android 9.0 Pie 2018 года.

Смартфон получил разъём для наушников, чип NFC с поддержкой технологии Google Pay, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с частотой 5 ГГц. Также отметим наличие радиоприёмника, навигационного модуля GPS и симметричного порта USB Type-C. Защита от воды и стереодинамики не предусмотрены.

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Рекомендованная стоимость Sony Xperia 8 Lite в Японии составила 280 долларов. Покупателям новинка будет доступна в белом и чёрном цветовых вариантах. Старт продаж состоится в следующий вторник, 1 сентября. Предварительные заказы на смартфон уже открыты.