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Xiaomi POCO F2 Pro резко подешевел – Snapdragon 865, NFC, 64-Мп камера, дисплей OLED без выреза и аккумулятор на 4700 мА*ч по лучшей цене

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В 2018 году модель Pocophone F1 стала самым дешёвым смартфоном на процессоре Snapdragon 845. Спустя почти два года китайская компания выпустила флагман нового поколения, который оказался самым доступным решением на новом 7-нанометровом чипе Snapdragon 865. Смартфон называется Xiaomi POCO F2 Pro. Его оценили в 590 долларов (499 евро) на старте продаж. Сейчас стоимость упала более чем на 250 долларов.

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Флагман в начальной конфигурации предлагается с 6 ГБ оперативки и накопителем вместимостью 128 ГБ. Купить POCO F2 Pro на AliExpress можно менее чем за 338 долларов в пурпурной расцветке. Для этого нужно использовать промокод GALKINBIKUPIL. Белая, синяя и серая цветовые вариации стоят на пару долларов дороже. Ранее стоимость опускалась до 340 долларов. В России цена «серой» версии стартует с отметки 30 000 рублей или 405 долларов.

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Официально на российском рынке продаётся только модификация с 8 ГБ оперативки и хранилищем на 256 ГБ. Её оценили с завода в 49 990 рублей, но уже спустя несколько месяцев можно купить смартфон на 5000-10 000 рублей дешевле в зависимости от магазина. На «сером» рынке цена стартует с 37 000 рублей. Все предложения в России можете посмотреть здесь.

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Напомним, что Xiaomi POCO F2 Pro является международной версией флагманского смартфона Redmi K30 5G. Он оснащён платформой Qualcomm SD865 с частотой до 2,84 ГГц и GPU Adreno 650. Система-на-чипе функционирует в паре с оперативной памятью LPDDR4x (6 ГБ) и LPDDR5 (8 ГБ). Тип флеш-накопителя – UFS 3.1. Расширение с помощью microSD не поддерживается. Результат в AnTuTu v8 – около 540 000 баллов.

Во флагмане установлена панель AMOLED формата Full HD+ с поддержкой HDR10+ и встроенным биометрическим сенсором. Диагональ дисплея составляет 6,67 дюйма. Матрицу от внешнего воздействия защищает стекло Gorilla Glass 5. В экране нет выреза, поскольку 20-мегапиксельная фронтальная камера установлена внутри корпуса и выдвигается в случае необходимости.

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В основной камере установлено четыре модуля. Разрешение главного и широкоугольного составляет 64 Мп и 13 Мп соответственно. Угол захвата – 123 градуса. На презентации компания акцентировала внимание на 5-мегапиксельном макромодуле с автофокусом. Также в состав смартфона вошла 2-мегапиксельная матрица для анализа глубины резкости. Снимать видео можно в 8K Ultra HD с частотой 24 FPS и 30 FPS.

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POCO F2 Pro получил поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. За обеспечение питания отвечает несъёмный аккумулятор ёмкостью 4700 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Смартфон поддерживает стандарты Qualcomm Quick Charge 4+ и USB power Delivery 3.0. Из остального отметим Mini-Jack, Bluetooth 5.1, поддержку стандарту Wi-Fi 6 и операционную систему Android 10. Флагман уже получил программное обеспечение MIUI 12 в России, а в Китае компания тестирует прошивку на Android 11 Beta 3. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии составляет 0,79 Вт/кг (голова) и 1,03 Вт*кг (тело).

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