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iPhone 11 Pro Max сильно подешевел – Apple A13 Bionic, Super Retina XDR и аккумулятор на 15,04 Вт*ч по самой низкой цене

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iPhone 11 Pro Max – топовый смартфон американской компании Apple. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 таковым он будет оставаться ещё два месяца. По последним данным, новое поколение iPhone’ов будет выпущено не в сентябре, а в октябре нынешнего года. Мало того, некоторые модели и вовсе могут появиться в конце осени.

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Как бы там ни было, iPhone 11 Pro Max сейчас в России начал дешеветь, причём даже в официальной рознице. В топовой модификации памяти флагман 2019 года оснащается накопителем NVMe вместимостью 512 ГБ. В магазине «Ситилинк» за него просят 124 990 рублей. На старте продаж модель продавалась на 7000 рублей дороже. В начальной конфигурации объём встроенного хранилища уменьшен в восемь раз, а заводская цена – на 32 000 рублей. Сейчас официальная стоимость в том же «Ситилинк» составляет 89 790 рублей.

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Если говорить о «сером» рынке, тут всё ещё более привлекательно. Например, модель в 64 ГБ постоянной памяти обойдётся примерно в 79 990 рублей (-11 000 рублей). Модификация с хранилищем вместимостью 256 ГБ стоит от 90 000 рублей (-24 000 рублей). Наконец, за топовую версию нужно отдать как минимум 100 000 рублей (-32 000 рублей). В скобках указана разница по сравнению с ценой смартфона на старте продаж. Все предложения на флагмана вас ждут здесь, здесь и тут.

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Напомним, что Apple iPhone 11 Pro Max наряду с простой Pro-версией – первые смартфоны компании с тройной основной камерой. Она имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Кратность оптического увеличения в телеобъективе по сравнению с главным модулем составляет 2x (52 мм против 26 мм). При этом на презентации производитель говорит о 4-кратном оптическом зуме, сравнивая телефотомодуль с ультраширокоугольной камерой (13 мм).

Спереди тоже установлена матрица на 12 Мп. Обе камера могут записывать видео в 4K UHD с частотой 30 FPS, 60 FPS и 24 FPS. Селфи-модуль обосновался в широком узнаваемом вырезе вместе с набором дополнительных датчиков, отвечающих за 3D-распознавания лица. Это единственный способ биометрической идентификации, поскольку дактилоскопа в смартфоне не оказалось. Но к этому уже компания Apple своих клиентов приучила давно.

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Аппаратным базисом выступает чипсет A13 Bionic, который выполняется по нормам 7-нанометрового технологического процесса. В AnTuTu 8-й версии флагман набирает свыше 530 000 баллов. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ оперативки вне зависимости от вместимости постоянного хранилища. Питание смартфону обеспечивает интегрированный аккумулятор ёмкостью 15,04 Вт*ч или 3969 мА*ч. Этого хватает на 80 часов воспроизведения музыки и на 20 часов разговоров. SAR – 0,95 Вт/кг (голова) и 0,99 Вт/кг (тело).

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В iPhone 11 Pro Max есть стереозвук, чип NFC, поддержка стандарта Wi-Fi 6 и адаптер Bluetooth 5.0. Разъём для наушников не предусмотрен. Корпус имеет защиту от воды/пыли, соответствующую стандарту IP68. Экран Super Retina XDR имеет диагональ 6,5 дюйма и поддерживает стандарт HDR10. Также отметим Dolby Vision, True-tone и операционную систему iOS 13.6.1.

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