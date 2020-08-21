Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая версия EMUI 10 стала доступна для 5 смартфонов Huawei и Honor 2018 года

[ ] для раздела Блоги
1
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компании Huawei и Honor не забывают обновлять свои старые смартфоны. Масса интересных моделей двумя производителями была выпущена в течение 2018 года. Большинство из них работают на EMUI 10 и уже не получат EMUI 10.1. Но китайские компании продолжают выпускать для них более свежие версии программного обеспечения. В этой заметке мы рассмотрим пять смартфонов, которые получили обновление.

реклама

В Польше флагман Honor 10 получил прошивку EMUI 10. Обновление проходит под номером v10.0.0.177. Оно приносит все фишки новой версии программного обеспечения и улучшает работу технологии разгона видеоускорителя GPU Turbo. Размер апдейта составляет более 4,5 ГБ.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Сам смартфон, напомним, представили в мае 2018 года. В его основе лежит 10-нанометровая однокристальная система Kirin 970 AI. Флагман получил фронтальный биометрический сенсор, 24-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор на 3400 мА*ч. Сзади установлена основная камера. Она имеет разрешение 16 Мп + 24 Мп.

Версия Lite получила обновление под номером EMUI 10.0.0.210 размером свыше 600 МБ. Апдейт принёс патч безопасности за июль текущего года и поддержку помощника Huawei Assistant: TODAY, который отображает актуальные новости на основе запросов пользователя. Патч за август с прошивкой EMUI 10.0.0.168 пришёл на китайский аналог устройства под названием Honor 10 Youth Edition.

реклама

Обе модели работают на 12-нанометровом чипе Kirin 710. За питание отвечает встроенная батарея на 3400 мА*ч. В основной камере установлены модули на 13 Мп и 2 Мп, а для любителей делать селфи предусмотрена 24-мегапиксельная фронтальная камера.

реклама

Установка июльских патчей повысила безопасность операционной системы в Huawei Mate 20 Lite и Huawei nova 4. Для каждой модели вышло программное обеспечение EMUI 10 под номером v10.0.0.165.

Смартфон Mate 20 Lite оборудован чипсетом Snapdragon 710. Одной из особенностей модели является наличие двух сдвоенных камер. В каждой есть 2-мегапиксельный сенсор глубины. Разрешение главных модулей в основной и лицевой камерах составляет 20 Мп и 24 Мп соответственно. Подсистема питания представлена аккумулятором на 3750 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу.

реклама

Huawei nova 4 представили под конец 2018 года, поэтому компания не пожалела для него 10-нм чип Kirin 970 AI, который на тот момент уступил звание топовой однокристальной системы модели Kirin 980. Смартфон оснащён тройной основной камерой. Она имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Во фронталке установлен сенсор на 25 Мп. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 3750 мА*ч. Кроме того, модель nova 4 – один из первых смартфонов на рынке с отверстием в дисплее вместе выреза.

Прошивка EMUI 10 во всех моделях построена на базе операционной системы Android 10. Для проверки наличия апдейта нужно открыть либо меню «Службы» в приложении «Поддержка», либо раздел «Система и обновления» в настройках смартфона.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei honor
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
4
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
21
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
16

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO
20
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел более чем на 10 000 рублей – 64 Мп камера, мощный процессор и быстрая зарядка по самой низкой цене с начала продаж
12
5 смартфонов Xiaomi 2020 года получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
2
4 старых флагмана HUAWEI получили глобальное обновление EMUI 10 в Китае и во всём мире
8
Samsung Galaxy S10+ сильно подешевел – экран 3K, защита IP68, аккумулятор на 4100 мА*ч и пять камер по низкой цене
5
Легендарная The Elder Scrolls V: Skyrim уже никогда не будет прежней – трассировка лучей полностью меняет игровой опыт, улучшая графику и визуальную составляющую культовой игры
10
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
27
Intel утверждает, что её 8-ядерный процессор Core i7-10700K не только быстрые в играх, но и гораздо дешевле конкурентов из AMD
54
Энтузиаст добавил в Horizon Zero Dawn трассировку лучей и улучшенный HDR – бесплатные визуальные эффекты на любой актуальной видеокарте
22
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
36
Xiaomi отказалась обновлять 5 флагманов 2018 года до Android 11 на MIUI 12 – полный список из 14 смартфонов, которые не получат новую операционную систему
10
В России вышла операционная система Android 10 на два бюджетных смартфона Xiaomi, но без MIUI 12
2
GeForce GTX 1080 – лучшая видеокарта для World of Tanks, или бодрый старичок для нетребовательных геймеров в тестировании GECID
38
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
51
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
12
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
67
Хакеры взломали Microsoft flight прямо в день релиза
7
Xiaomi Redmi Note 9 с NFC сильно подешевел – Helio G85, 48-Мп камера и АКБ на 5020 мА*ч по низкой цене
1
Более 44 смартфонов Xiaomi уже получили последнюю версию MIUI 12 в России, Китае и во всём мире – полный список телефонов и даты выхода в РФ
+
Флагман Google Pixel 3 XL сильно подешевел на 48 000 рублей – Snapdragon 845, дисплей Quad HD+, стоковая ОС Android 10 и АКБ на 3430 мА*ч по самой низкой цене
+

Популярные статьи

Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
129
5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
103
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
21
Разбираемся, как правильно сканировать старые фотографии
30
Разгон бюджетной оперативной памяти AMD Radeon R7 Performance Series на чипсете AMD A320
15
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
12
Feng-Shui PC Design Awards 2020 – итоги конкурса в области дизайна компьютерных комплектующих
13
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
4

Сейчас обсуждают

Minesweeper
15:09
Никогда ибо время эти лучи экономят на раз-ку визуала
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
wwr222
15:08
О том и речь...
5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
Стенли Твидл
15:07
и зачем ждал? доски на б450 вполне держат. может даже на 320.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
Minesweeper
15:07
Согласен, в дх11 можно добиться высококачественных теней и света, но время для правки теней и света занимает куда больше времени, чем этого хотят владельцы гейм студий.
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
Анатолий Кочин
15:04
Хрень получилась, выгребли все 5700, а завоза нет. Nvidia пока цены не подняла, но это вопрос времени.
5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
Minesweeper
15:03
В данный момент игра света и теней выставляется разрабами в ручную, а в будущем эту функцию хотят переложить на карточки. Есс-но они будут дороже и сложнее, а разработка Игорь и их визуализации будет ...
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
omoikane
15:03
И там почти одинаковые температуры с учетом что джестрми толще хоть и меньше слегка. Плохо видно читаешь, 2 градуса разница, с учетом что температуры помещения не указана, так что по факту они равны. ...
5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
al_p14
15:03
Тебе хотя бы на шаурму хватает, болезный? Или только на фунфырик и вокзальный пирожок с говном?
Feng-Shui PC Design Awards 2020 – итоги конкурса в области дизайна компьютерных комплектующих
Дмитрий Алешкевич
15:00
А главное конфигурации на которых "тестил" забыл написать...
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
Minesweeper
14:58
Халтура эти ваши лучи. От солнца тени практически не размываются ввиду очень далёкого расстояния светила
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем