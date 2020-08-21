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Компании Huawei и Honor не забывают обновлять свои старые смартфоны. Масса интересных моделей двумя производителями была выпущена в течение 2018 года. Большинство из них работают на EMUI 10 и уже не получат EMUI 10.1. Но китайские компании продолжают выпускать для них более свежие версии программного обеспечения. В этой заметке мы рассмотрим пять смартфонов, которые получили обновление.

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В Польше флагман Honor 10 получил прошивку EMUI 10. Обновление проходит под номером v10.0.0.177. Оно приносит все фишки новой версии программного обеспечения и улучшает работу технологии разгона видеоускорителя GPU Turbo. Размер апдейта составляет более 4,5 ГБ.

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Сам смартфон, напомним, представили в мае 2018 года. В его основе лежит 10-нанометровая однокристальная система Kirin 970 AI. Флагман получил фронтальный биометрический сенсор, 24-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор на 3400 мА*ч. Сзади установлена основная камера. Она имеет разрешение 16 Мп + 24 Мп.

Версия Lite получила обновление под номером EMUI 10.0.0.210 размером свыше 600 МБ. Апдейт принёс патч безопасности за июль текущего года и поддержку помощника Huawei Assistant: TODAY, который отображает актуальные новости на основе запросов пользователя. Патч за август с прошивкой EMUI 10.0.0.168 пришёл на китайский аналог устройства под названием Honor 10 Youth Edition.

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Обе модели работают на 12-нанометровом чипе Kirin 710. За питание отвечает встроенная батарея на 3400 мА*ч. В основной камере установлены модули на 13 Мп и 2 Мп, а для любителей делать селфи предусмотрена 24-мегапиксельная фронтальная камера.

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Установка июльских патчей повысила безопасность операционной системы в Huawei Mate 20 Lite и Huawei nova 4. Для каждой модели вышло программное обеспечение EMUI 10 под номером v10.0.0.165.

Смартфон Mate 20 Lite оборудован чипсетом Snapdragon 710. Одной из особенностей модели является наличие двух сдвоенных камер. В каждой есть 2-мегапиксельный сенсор глубины. Разрешение главных модулей в основной и лицевой камерах составляет 20 Мп и 24 Мп соответственно. Подсистема питания представлена аккумулятором на 3750 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу.

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Huawei nova 4 представили под конец 2018 года, поэтому компания не пожалела для него 10-нм чип Kirin 970 AI, который на тот момент уступил звание топовой однокристальной системы модели Kirin 980. Смартфон оснащён тройной основной камерой. Она имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Во фронталке установлен сенсор на 25 Мп. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 3750 мА*ч. Кроме того, модель nova 4 – один из первых смартфонов на рынке с отверстием в дисплее вместе выреза.

Прошивка EMUI 10 во всех моделях построена на базе операционной системы Android 10. Для проверки наличия апдейта нужно открыть либо меню «Службы» в приложении «Поддержка», либо раздел «Система и обновления» в настройках смартфона.