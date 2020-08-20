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Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO

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19 августа 2020 года Xiaomi выпустила прошивку MIUI Closed Beta на 26 умных телефонов, включая несколько моделей, продаваемых под брендами Redmi и POCO. Что интересно, практически для всех смартфонов из этого списка уже доступна стабильная версия оболочки, но производитель из Пекина продолжает выпускать для них закрытые бета-версии программного обеспечения.

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Апдейт от 19 августа вышел на 18 моделей, которые продаются на китайском рынке. Часть из них доступны в Европе и других регионах под иными названиями. Таким образом, суммарно обновление можно установить на 26 смартфонов. Список и ссылки на загрузку вы найдёте в конце заметки.

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Версия 2020.08.19 – это уже третье обновление на этой неделе. При этом с каждым разом, количество устройств, получивших апдейт, сокращается. Есть сборка от 17 августа стала доступна для 33 моделей, то уже версия от 18 августа появилась только для 29 устройств.

Отметим, что POCO X2 является единственным смартфоном из списка, который был представлен в этом году. Подавляющее большинство моделей (17) были выпущены в 2019 году. Также в таблице ниже есть восемь смартфонов, анонсированных в 2018 году. Но уже через две недели они перестанут получать регулярные обновления программного обеспечения.

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В завершение добавим, что прошивка построена на базе ОС Android 10. На этой неделе китайская компания Xiaomi не выпустила ни одного апдейта для флагманов 2020 с третьей публичной бета-версией операционной системы Android 11. Установка обновления выполняется через сторонний режим восстановления.

#
Смартфон
Год
Скачать ПО
1
Redmi Note 8 Pro
2019
2
Xiaomi Mi 9
2019
3
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
2019
4
Redmi K20
2019
5
Xiaomi Mi 8
2018
6
Xiaomi Mi 8 UD
2018
7
Redmi Note 8
2019
8
Redmi Note 7
2019
9
Redmi Note 7 Pro
2019
10
Xiaomi Mi Max 3
2018
11
Xiaomi Mi MIX 3
2018
12
Redmi K30 4G
2019
13
Xiaomi Mi 8 Youth
2018
14
Xiaomi Mi MIX 2S
2018
15
Redmi K20 Pro
2019
16
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
17
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
2019
18
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
2019




1
Xiaomi Mi Note 10
2019
2
Xiaomi Mi 9T
2019
3
Xiaomi Mi 9T Pro
2019
4
Xiaomi Mi Note 10 Pro
2019
5
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
6
Xiaomi Mi 8 Pro
2018
7
Redmi Note 7S
2019
8
POCO X2
2020
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