Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO
19 августа 2020 года Xiaomi выпустила прошивку MIUI Closed Beta на 26 умных телефонов, включая несколько моделей, продаваемых под брендами Redmi и POCO. Что интересно, практически для всех смартфонов из этого списка уже доступна стабильная версия оболочки, но производитель из Пекина продолжает выпускать для них закрытые бета-версии программного обеспечения.
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Апдейт от 19 августа вышел на 18 моделей, которые продаются на китайском рынке. Часть из них доступны в Европе и других регионах под иными названиями. Таким образом, суммарно обновление можно установить на 26 смартфонов. Список и ссылки на загрузку вы найдёте в конце заметки.
Версия 2020.08.19 – это уже третье обновление на этой неделе. При этом с каждым разом, количество устройств, получивших апдейт, сокращается. Есть сборка от 17 августа стала доступна для 33 моделей, то уже версия от 18 августа появилась только для 29 устройств.
Отметим, что POCO X2 является единственным смартфоном из списка, который был представлен в этом году. Подавляющее большинство моделей (17) были выпущены в 2019 году. Также в таблице ниже есть восемь смартфонов, анонсированных в 2018 году. Но уже через две недели они перестанут получать регулярные обновления программного обеспечения.
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В завершение добавим, что прошивка построена на базе ОС Android 10. На этой неделе китайская компания Xiaomi не выпустила ни одного апдейта для флагманов 2020 с третьей публичной бета-версией операционной системы Android 11. Установка обновления выполняется через сторонний режим восстановления.
|
#
|
Смартфон
|
Год
|
Скачать ПО
|
1
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
2
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
3
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
4
|
Redmi K20
|
2019
|
5
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
6
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
7
|
Redmi Note 8
|
2019
|
8
|
Redmi Note 7
|
2019
|
9
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
10
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
11
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
12
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
13
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
14
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2018
|
15
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
16
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
17
|
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|
2019
|
18
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
|
|
|
|
1
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
2
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
3
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
4
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
5
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
6
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2018
|
7
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
8
|
POCO X2
|
2020
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