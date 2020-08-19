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В сентябре на берлинскую выставку IFA 2019 компания Sony привезла один из немногих смартфонов 2019 года. Долгое время производитель из Страны восходящего Солнца выпускал по два флагмана на одной презентации, которые отличались размерами. Более компактная модель получала приставку Compact. Ненадолго от такой практики Sony отошла. Но уже скоро она вновь начнёт выпускать Compact-версии своих флагманов. В 2019 году такой была Sony Xperia 5. Она стала уменьшенной версией модели Xperia 1, хоть из названия сразу так и не скажешь.

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В конце 2019 года смартфон добрался до российского рынка, где его оценили в 59 990 рублей. Для сравнения, стоимость Xperia 1 составила 79 990 рублей. Флагман предлагается только в одной комплектации – с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ с возможностью расширения за счёт microSD. С момента старта продаж цена Xperia 5 упала более чем на 10 000 рублей.

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Напомним, что флагман 2019 года оснащён 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855, которая сочетает в себе 8-ядерный CPU с частотой 1,78-2,84 ГГц и ускоритель Adreno 640. Аккумуляторная батарея характеризуется вместимостью 3140 мА*ч и поддерживает 18-ваттную зарядку через симметричный разъём USB Type-C. Производителем заявлена поддержка стандарта USB Power Delivery 2.0.

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Компания из Токио оснастила компактный флагман 6,1-дюймовым дисплеем. Для сравнения Compact-версии 2015-2017 года оборудованы 4,6-дюймовыми экранами, а диагональ модели 2018 года составила 5 дюймов. Флагман прошлого года получил матрицу на органических светодиодах с поддержкой X-Reality Engine, HDR BT.2020 и Triluminos Display. Разрешение составило 1080 х 2520 точек.

Корпус Sony Xperia 5 имеет алюминиевый каркас и защиту от воды/пыли, соответствующую степеням IP65 и IP68. Сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass предпоследнего поколения. Экран смартфона не имеет выреза, что должно порадовать многих пользователей. Биометрический сенсор установлен на правом торце. Там же есть фирменная дополнительная клавиша для активации камеры.

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Основная камера поддерживает съёмку роликов в формате 4K Ultra HD с частотой 30 FPS или 24 FPS. Разрешение составляет 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. 26-мм главный модуль и 52-мм телеобъектив могут похвастаться Dual Pixel PDAF и системой оптической стабилизации. Во фронтальной камере установлен 8-мегапиксельный датчик изображения.

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Sony Xperia 5 получил стереофонические динамики, чип NFC, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5 и остался без стандартного 3,5-миллиметрового выхода под проводную гарнитуру. Работает смартфон под управлением Android 10. В завершение добавим, что Xperia 1 почти не отличается от компактной модели. Она имеет 6,5-дюймовый дисплей более высокого разрешения и аккумулятор на 3330 мА*ч. Стоит смартфон при этом на «сером» рынке около 50 000 рублей при официальной цене 65 000 рублей на момент написания материала.