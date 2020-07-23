Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, компактный кинематографический экран, NFC, стереодинамики и профессиональная камера по лучшей цене
В прошлом году на Mobile World Congress 2019 компания Sony анонсировала флагман Xperia 1. А спустя полгода на IFA 2019 Berlin производитель из Страны восходящего Солнца показал его уменьшенную версию. Сентябрьская новинка получила имя Sony Xperia 5. Вместе с дисплеем попроще она получила менее ёмкий аккумулятор, но остальные характеристики и не изменились по сравнению с большим флагманом.
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Осенний девайс тоже оборудован мобильным процессором Snapdragon 855, который работает в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Хотя большинство компаний во второй половине прошлого года свои топовые решения оснащали чипом Snapdragon 855+. Накопитель UFS 2.1 характеризуется вместимостью 128 ГБ и поддерживает расширение картой microSD.
Камеры тоже компания решила не менять. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп, светосилу f/2, а в основе лежит ¼-дюймовый сенсор с размером пикселя 1,12 мкм. Эквивалентное фокусное расстояние – 24 мм. В задней камере установлены три модуля с 12-мегапиксельным разрешением. Для телеобъектива выбран сенсор оптического формата 1/3,4 дюйма с размером пикселя 1 мкм. Он же используется в ультраширокоугольном модуле. Для стандартной камеры выбран более продвинутый датчик типа 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Отметим поддержку видеосъёмки в 4K с частотой 24 FPS и 30 FPS, а также 5-осевую стабилизацию, автофокус Dual Pixel и 2-кратный зум без потери качества.
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Sony позиционирует камеру в своих флагманах как профессиональную. Фотографы отмечают в ней профессиональный режим съёмки с возможностью ручной настройки всех параметров. Большинство простых людей этим не пользуется, из-за чего в компанию годами летят стрелы негодования со стороны покупателей. Главная претензия заключается в том, что производитель, который делает лучшие камеры на рынке и лучшие сенсоры для смартфонов, не может создать адекватное программное обеспечения для собственных флагманов. К слову, тот факт, что подразделения, занимающиеся созданием видеокамер и камер для смартфонов, не сотрудничают между собой полноценно, отмечал даже владелец Sony.
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Sony Xperia 5, как и Xperia 1, оснащён чипом NFC, стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, адаптерами Bluetooth 5 / Wi-Fi 5 и имеет защиту от воды по стандарту IP68. Корпус изготовлен из алюминия и стекла Gorilla Glass пока ещё последнего поколения. Из коробки флагман работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie, но уже доступно обновление с Android 10. Разъём для проводных наушников не предусмотрен.
А теперь перейдём к отличиям. В Xperia 1 используется 6,5-дюймовая панель OLED с разрешением 1644 х 3840 точек и пропорциями 21 к 9. Компактный флагман сохранил соотношение сторон и тоже обзавёлся матрицей на органических светодиодах. При этом разрешение упало до Full HD+ (1080 х 2520 точек), а диагональ снизилась до 6,1 дюйма. Смартфон сохранил поддержку HDR BT.2020, X-Reality Engine и Triluminos Display. Ёмкость аккумулятора снизилась ненамного – с 3330 мА*ч до 3140 мА*ч. 18-ваттная проводная зарядка USB Power Delivery сохранилась.
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И в завершение – о цене. Рекомендованная стоимость Sony Xperia 5 в России составила 59 990 рублей. Сейчас смартфон можно купить менее чем за 49 000 рублей. Отметим, что примерно столько же сейчас стоит модель Xperia 1, хотя она поступила в продажу по официальной цене 79 999 рублей.
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