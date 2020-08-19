29 смартфонов Xiaomi и Redmi получили свежую прошивку MIUI 12 на Android 10
Вчера, 18 августа, вышла новая версия программного обеспечения MIUI 12 примерно для трёх десятков смартфонов китайской компании Xiaomi. Почти четвёртая часть из них продаются под брендом Redmi. Весь список вы найдёте в таблице в конце материала.
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MIUI 12 Closed Beta устанавливается через сторонний режим восстановления. Сначала рекомендуется сделать резервную копию данных. Также отметим, что закрытая бета-версия прошивки ориентирована на опытных пользователей, которые уже имели дело с установкой апдейтов.
Восемь смартфонов были анонсированы два года назад. Это всё семейство Xiaomi Mi 8, которое состоит из шести моделей, а также Xiaomi Mi MIX 3 и Mi Max 3. Кроме того, нужно отметить, что в списке есть лишь по одному устройству с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и на SoC компании MediaTek. Это Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Redmi Note 8 Pro. Первая модель оборудована процессором Snapdragon 855+, а вторая получила Helio G90T.
Скачать прошивку можно ниже. Для всех 29 смартфонов она построена на базе программного обеспечения Android 10. На этой неделе компания ещё не выпустила ни одного регулярного обновления для смартфонов с однокристальной системой Snapdragon 865. Они, напомним, уже несколько недель получают прошивку MIUI 12 Closed Beta с операционной системой Android 11 Beta.
|
№
|
Модель
|
Год
|
Загрузить
|
1
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
2
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2018
|
3
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
2018
|
4
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
5
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
6
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
7
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
8
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
9
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
10
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
13
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
14
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
15
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
16
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
17
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
18
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
19
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
20
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
21
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
22
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
23
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
24
|
Redmi Note 7
|
2019
|
25
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
26
|
Redmi Note 8
|
2019
|
27
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
28
|
Redmi K20
|
2019
|
29
|
Redmi K30 4G
|
2019
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