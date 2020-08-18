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11 августа 2020 китайская компания Xiaomi анонсировала свой самый дорогой смартфон на локальном рынке. Модель называется Mi 10 Ultra. Как стало известно, новинка получила лучший дисплей на рынке. По крайней мере, такого мнения придерживается одно из профильных китайских изданий, чем похвастался Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi.

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Флагман Xiaomi Mi 10 Ultra оборудован активной матрицей на органических светодиодах. Поставщиком панели является китайская компания TCL. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 120 Гц. В него интегрирован сканер отпечатков пальцев, а защиту обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass пятого поколения.

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Матрица характеризуется диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1080 х 2340 точек, что соответствует формату Full HD+. Соотношение сторон – 19,5 к 9. Плотность пикселей составляет примерно 385 ppi. По словам производителя, дисплей обеспечивает 96,6-процентный охват цветового диапазона DCI-P3 с максимальным отклонением 8,2 и 96,5-процентный охват гаммы sRGB с максимальным отклонением 1,6. Максимальная яркость составляет 1100 нит, а коэффициент контрастности – 5 000 000:1.

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Также отметим, что экран смартфона имеет покатые боковые грани и поддерживает технологию динамической компенсации качества изображения. В левом верхнем углу есть отверстие под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

В завершение добавим, что Xiaomi Mi 10 Ultra есть чем похвастаться и помимо качественного дисплея. Смартфон оснащён 7-нанометровым процессором Snapdragon 865, имеет 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти в топовой модификации, поддерживает 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, а основная камера имеет разрешение 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 20 Мп, 5 кратный зум и может записывать ролики 8K UHD@30FPS.

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Новинка уже поступила в продажу в Китае. В зависимости от комплектации рекомендованная стоимость флагмана составляет от 760 долларов до 1000 долларов. Напомним, до этого самым дорогим смартфон китайской компании на рынке Поднебесной был Xiaomi Mi 10 Pro. Версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти в Китае оценили в 860 долларов.