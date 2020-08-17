33 смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12 от 17 августа 2002 года
Мы несколько раз писали о выходе апдейтов MIUI 12 Stable ROM для новых и старых смартфонов Xiaomi в Китае, России, Европе и Индии. Как стало известно, производитель из Пекина сегодня, 17 августа, уже успел выпустить регулярную закрытую бета-версию MIUI 12 Closed Beta сразу для 33 моделей, которые продаются под брендами POCO, Redmi и, собственно, Xiaomi.
реклама
Если быть точнее, то апдейт вышел для 21 модели. Однако, в некоторых случаях обновление для одного смартфона можно установить сразу на несколько аппаратов. Например, прошивка для Redmi K20 подойдёт и для Xiaomi Mi 9T, а обновление на Xiaomi Mi CC9 Pro можно установить сразу на четыре другие модели: Mi CC9 Pro Premium, Xiaomi Mi Note 10 Pro и Mi Note 10.
MIUI 12 от 17 августа 2020 года построена на базе операционной системы Android 10. Из всех смартфонов только две модели поддерживают мобильные сети пятого поколения. Это Xiaomi Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855+ и Redmi K30 5G на Snapdragon 765G. Обе были анонсированы во второй половине прошлого года.
Отметим, что MIUI 12 Closed Beta 2020.8.17 доступна для многих смартфонов 2018 года выпуска. Сюда входит семейство Xiaomi Mi 8, а также флагман Xiaomi Mi MIX 3 и фаблет Mi Max 3. К слову, сегодня модели Mi 8 Pro, Mi 8 Lite и Mi Max 3 в Китае уже получили стабильную прошивку MIUI 12.
реклама
В завершение добавим, что из трёх десятков смартфонов, есть только один телефон 2020 года выпуска и один аппарат на процессоре MediaTek. Так, в нынешнем году вышел середняк POCO X2, а на однокристальной системе Helio G90T работает бестселлер Redmi Note 8 Pro.
Китайская версия программного обеспечение MIUI 12 не имеет предустановленных сервисов Google. Для установки обновления потребуется кастомный режим восстановлена вроде TWRP. Прошивка рассчитана на продвинутых пользователей. Перед установкой апдейта стоит позаботиться о создании резервной копии данных. Загрузить прошивку можно на форуме XDA Developers, перейдя по этой ссылке.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила