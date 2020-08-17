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Официальная стоимость Xiaomi Mi 10 упала на 25 000 рублей – Snapdragon 865, 256 ГБ памяти, 108-Мп камера и аккумулятор на 4780 мА*ч по рекордно низкой цене

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На прошлой неделе китайская компания Xiaomi запустила акцию в честь десятилетнего юбилея, в рамках которой флагман Mi 10 предлагается на 20 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Но уже сегодня смартфон ещё сильнее подешевел.

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Модель была анонсирована в Китае в середине февраля текущего года. Спустя полтора месяца она дебютировала в Европе, а в конце весны добралась и до российского рынка. Рекомендованная цена составила 69 990 рублей. Это на 10 000 рублей дешевле, чем в Европе, правда, по текущему курсу. Предлагается смартфон почти в топовой модификации – с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ (есть ещё версия с 12 ГБ ОЗУ).

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На прошлой неделе и сейчас в официальном магазине Xiaomi Mi 10 можно купить за 49 990 рублей. Однако, в МТС стоимость флагмана 2020 года упала ещё немного. Теперь он стоит лишь 45 490 рублей. Это минимальная цена с начала продаж, даже если брать во внимание стоимость на «сером» рынке, где за версию 8/256 ГБ просят от 46 000 рублей. Более того, «серый» Mi 10 со 128 ГБ встроенной памяти стоит лишь на 3000 рублей дешевле официальной модели с накопителем на 256 ГБ. Все предложения в России вы найдёте здесь.

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Xiaomi Mi 10 – первый смартфон компании, дисплей которого поддерживает частоту обновления 90 Гц, хотя в ассортименте есть две модели с 120-Гц матрицами. Экран построен на базе панели Super AMOLED диагональю 6,67 дюйма формата Full HD+ с поддержкой HDR10+. Слева вверху есть отверстие для 20-мегапиксельной селфи-камеры.

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Аппаратная платформа основана на однокристальной системе Snapdragon 865, которая выполняется по 7-нанометровой технологии и имеет частоту до 2,84 ГГц. Графическая подсистема представлена ускорителем Adreno 650. Ёмкость комплектной батареи составляет 4780 мА*ч. Она поддерживает проводную и беспроводную подзарядку мощностью по 30 Вт.

Основная камера оказалась весьма спорной, поскольку многие пользователи считают неприемлемым наличие сразу двух сенсоров на 2 Мп в смартфоне стоимость порядка 1000 долларов с завода. Помимо них сзади установлены ультраширокоугольный и широкоугольный модули разрешением 13 Мп и 108 Мп. Последний оснащён матрицей типа 1/1,33 дюйма и имеет оптическую стабилизацию. Видео Xiaomi Mi 10 умеет снимать в 8K UHD@30FPS.

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Модель поступила в продажу с предустановленной ОС Android 10 и оболочкой MIUI 11. Сейчас уже для него доступна стабильная прошивка MIUI 12, и компания тестирует публичную бета-версию операционной системы Android Beta 3. Из прочих параметров смартфона отметим NFC, интегрированный в экран биометрический сканер, Bluetooth 5.1, адаптер Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, NFC, ИК-порт и GPS. Не оказалось в Xiaomi Mi 10 стандартного выхода под наушники, слота для карты microSD, радиоприёмника и защиты от воды/пыли по стандартам IP.

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Blackfield
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pavel80
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Bryant333
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oldschoolgamer
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Стоимость топовых моделей GeForce RTX 3090 от Colorful составит около 1875-2000 долларов — данные инсайдера
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