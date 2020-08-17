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6 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / Magic UI 3.1

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Компании Huawei и Honor продолжают обновлять смартфоны до свежей версии фирменного программного обеспечения. На прошлой неделе каждый производитель выпустил EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 для трех моделей. Начнём по порядку.

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Honor View 20 он же просто V20 получил обновление под номером v10.1.0.221. Новая версия прошивки Magic UI 3.1 позволяет отвечать на звонки с помощью ноутбука Huawei или Honor. Также появился новый режим Multi-Windows для работы с несколькими приложениями. Для его активации нужно провести слева или справа в центр дисплея и удержать палец.

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Кроме того, китайские разработчики добавили приложение MeeTime, которое позволяет выполнять видеозвонки в формате HD через Wi-Fi или мобильную сеть. Из прочих новшеств отметим ассистентам Huawei Assistant: TODAY, режим Smart Charge для продления срока службы аккумулятора и патч безопасности операционной системы. Размер обновления составляет почти 5 ГБ.

Напомним, что Honor View 20 оснащается 7-нанометровым процессором Kirin 980 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ. Накопитель имеет вместимость 128/256 ГБ. На борту смартфона установлена основная камера разрешением 48 Мп и фронталка на 25 Мп. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4000 мА*ч.

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Прошивка Magic UI 3.1.1.172 стала доступна для Honor 30 Lite 5G. Новая версия оболочки улучшает работу камеры и повышает стабильность соединения. Также в списке изменений значится свежий патч безопасности операционной системы.

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Honor 30 Lite 5G – один их первых смартфонов на 7-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 800. Он оснащён основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 16-Мп фронталкой. На борту установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч.

Модель оборудована 6,5-дюймовым дисплеем IPS с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Оперативной памяти предусмотрено до 8 ГБ, а подсистема хранения данных представлена встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ в топовой модификации.

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Практически всё то же самое получил Honor X10 Max с обновлением Magic UI 3.1.1.173. При этому ему апдейт принёс ещё и оптимизацию работы сторонних приложений для видеосвязи.

Модель оснащена большим 7,09-дюймовым экраном формата FHD+. Она, как и предыдущий смартфон, работает на чипе Dimensity 800 с поддержкой 5G. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 8 Мп.

В Honor X10 Max установлено 6/8 ГБ оперативки, а вместимость постоянного запоминающего устройства составляет до 128 ГБ. Вопросами питания в телефоне занимается встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч.

Теперь перейдём к смартфонам компании Huawei. Апдейт размером 4,7 ГБ принёс прошивку EMUI 10.1 на Huawei nova 5T в Северной Америке. Новая версия программного обеспечения добавила в систему всё то же, что и Magic UI 3.1 для Honor View 20. Поэтому не будем повторяться.

Huawei nova 5T несёт на борту флагманский чипсет Kirin 980 с 6 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Основная камера имеет пару 2-Мп датчиков, 16-Мп «ширик» и стандартную камеру на 32 Мп. Разрешение фронталки составляет 32 Мп. Также отметим матрицу IPS и аккумулятор ёмкостью 3750 мА*ч.

Наконец, Huawei Enjoy Z 5G и Huawei Enjoy 20 Pro получили апдейт под номером EMUI 10.1.1.172. Здесь тоже не будем повторяться, ведь обновление принесло всё то же, что и версия Magic UI 3.1.1.172 для Honor 30 Lite 5G.

Напомним только, что обе модели оснащены процессором MediaTek Dimensity 800, 16-Мп фронтальной камерой и основной разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Ёмкость комплектной батареи составляет 4000 мА*ч, встроенной и оперативной памяти предусмотрено 128 ГБ и 6/8 ГБ соответственно, а 6,5” экран поддерживает частоту обновления 90 Гц.

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