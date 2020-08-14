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35 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили свежую версию MIUI 12 на Android 10 и Android 11

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2
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Вчера, 13 августа, компания Xiaomi обновила 35 смартфонов до MIUI 12.2020.08.13. Свежая версия фирменного программного обеспечения пришла сразу на восемь моделей 2020 года. Некоторые из них получили апдейт вместе с операционной системой Android 11.

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Важно отметить, что мы говорим и закрытой бета-версии оболочки, которая распространяется на территории Китая. Поэтому прошивка не имеет сервисов Google. Она ориентирована на продвинутых пользователей, которые могут самостоятельно установить апдейт через сторонний режим восстановления. Закрытая версия ПО позволяет раньше всех ознакомиться с нововведениями MIUI 12. Перед установкой обновления нужно сделать резервную копию данных.

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Xiaomi Mi 10, версия Pro, а также модели POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro уже получил программное обеспечение с третьей публичной бета-версией Android 11. Для всех остальных решений компания подготовила MIUI 12 Closed Beta вместе с операционной системой Android 10.

Ещё стоит отметить, что только три смартфона работают на процессорах компании MediaTek. Так, Redmi 10X 5G и версия Pro получили новую 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 820 5G, в то время как Redmi Note 8 Pro работает на 12-нанометровой платформе Helio G90T.

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Остальные 32 устройства оборудованы чипсетами производства Qualcomm. В завершение добавим, что прошивку от 13 августа не получил ни один флагман 2019 года на базе мобильных процессоров Snapdragon 855 и Snapdragon 855+.
Телефон
Год выхода
Платформа
Версия ОС
Номер ПО
Скачать
1
Redmi 10X 5G
2020
Dimensity 820 5G
Android 10
2020-08-13
2
Redmi Note 8 Pro
2019
Helio G90T
Android 10
2020-08-13
3
Redmi 10X Pro 5G
2020
Dimensity 820 5G
Android 10
2020-08-13
4
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
2020
SM8250
Android 11
2020-08-13
5
Redmi K20
2019
SDM730
Android 10
2020-08-13
6
Xiaomi Mi 9T
2019
SDM730
Android 10
2020-08-13
7
Xiaomi Mi 8
2018
SDM845
Android 10
2020-08-13
8
Xaiomi Mi 8 Pro
2018
SDM845
Android 10
2020-08-13
9
Xiaomi Mi 8 UD
2018
SDM845
Android 10
2020-08-13
10
Redmi Note 8
2019
SDM665
Android 10
2020-08-13
11
Xiaomi Mi 9 SE
2019
SDM712
Android 10
2020-08-13
12
Redmi Note 7
2019
SDM660
Android 10
2020-08-13
13
Redmi Note 7S
2019
SDM660
Android 10
2020-08-13
14
POCO X2
2020
SDM730
Android 10
2020-08-13
15
Redmi K30 Pro 5G
2020
SM8250
Android 11
2020-08-13
16
POCO F2 Pro 5G
2020
SM8250
Android 11
2020-08-13
17
Xiaomi Mi Max 3 
2018
SDM636
Android 10
2020-08-13
18
Xiaomi Mi MIX 3
2018
SDM845
Android 10
2020-08-13
19
Redmi K30 4G
2019
SDM730
Android 10
2020-08-13
20
Redmi K30 5G
2019
SDM765
Android 10
2020-08-13
21
Xiaomi Mi 8 Youth
2018
SDM660
Android 10
2020-08-13
22
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
SDM660
Android 10
2020-08-13
23
Xiaomi Mi MIX 2S
2018
SDM845
Android 10
2020-08-13
24
Xaiomi Mi 9 Lite
2019
SDM710
Android 10
2020-08-13
25
Xiaomi Mi CC9
2019
SDM710
Android 10
2020-08-13
26
Xiaomi Mi 10 5G
2020
SM8250
Android 11
2020-08-13
27
Xiaomi Mi 8 EE
2018
SDM845
Android 10
2020-08-13
28
Xiaomi Mi 8 SE
2018
SDM710
Android 10
2020-08-13
29
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
2019
SDM730
Android 10
2020-08-13
30
Xiaomi Mi Note 10 Pro
2019
SDM730
Android 10
2020-08-13
31
Xiaomi Mi Note 10
2019
SDM730
Android 10
2020-08-13
32
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
SDM730
Android 10
2020-08-13
33
Xiaomi Mi 10 Youth 5G
2020
SDM765
Android 10
2020-08-13
34
Xiaomi Mi CC9 Meitu
2019
SDM710
Android 10
2020-08-13
35
Redmi Note 7 Pro
2019
SDM675
Android 10
2020-08-13
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korn87
11:51
идиотские однотипные новости про китайские прошивки ксяоми
35 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили свежую версию MIUI 12 на Android 10 и Android 11
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