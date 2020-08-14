35 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили свежую версию MIUI 12 на Android 10 и Android 11
Вчера, 13 августа, компания Xiaomi обновила 35 смартфонов до MIUI 12.2020.08.13. Свежая версия фирменного программного обеспечения пришла сразу на восемь моделей 2020 года. Некоторые из них получили апдейт вместе с операционной системой Android 11.
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Важно отметить, что мы говорим и закрытой бета-версии оболочки, которая распространяется на территории Китая. Поэтому прошивка не имеет сервисов Google. Она ориентирована на продвинутых пользователей, которые могут самостоятельно установить апдейт через сторонний режим восстановления. Закрытая версия ПО позволяет раньше всех ознакомиться с нововведениями MIUI 12. Перед установкой обновления нужно сделать резервную копию данных.
Xiaomi Mi 10, версия Pro, а также модели POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro уже получил программное обеспечение с третьей публичной бета-версией Android 11. Для всех остальных решений компания подготовила MIUI 12 Closed Beta вместе с операционной системой Android 10.
Ещё стоит отметить, что только три смартфона работают на процессорах компании MediaTek. Так, Redmi 10X 5G и версия Pro получили новую 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 820 5G, в то время как Redmi Note 8 Pro работает на 12-нанометровой платформе Helio G90T.
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Остальные 32 устройства оборудованы чипсетами производства Qualcomm. В завершение добавим, что прошивку от 13 августа не получил ни один флагман 2019 года на базе мобильных процессоров Snapdragon 855 и Snapdragon 855+.
|
№
|
Телефон
|
Год выхода
|
Платформа
|
Версия ОС
|
Номер ПО
|
Скачать
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
Dimensity 820 5G
|
Android 10
|
2020-08-13
|
2
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Helio G90T
|
Android 10
|
2020-08-13
|
3
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
Dimensity 820 5G
|
Android 10
|
2020-08-13
|
4
|
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
|
2020
|
SM8250
|
Android 11
|
2020-08-13
|
5
|
Redmi K20
|
2019
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
6
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
7
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
SDM845
|
Android 10
|
2020-08-13
|
8
|
Xaiomi Mi 8 Pro
|
2018
|
SDM845
|
Android 10
|
2020-08-13
|
9
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
SDM845
|
Android 10
|
2020-08-13
|
10
|
Redmi Note 8
|
2019
|
SDM665
|
Android 10
|
2020-08-13
|
11
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
SDM712
|
Android 10
|
2020-08-13
|
12
|
Redmi Note 7
|
2019
|
SDM660
|
Android 10
|
2020-08-13
|
13
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
SDM660
|
Android 10
|
2020-08-13
|
14
|
POCO X2
|
2020
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
15
|
Redmi K30 Pro 5G
|
2020
|
SM8250
|
Android 11
|
2020-08-13
|
16
|
POCO F2 Pro 5G
|
2020
|
SM8250
|
Android 11
|
2020-08-13
|
17
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
SDM636
|
Android 10
|
2020-08-13
|
18
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
SDM845
|
Android 10
|
2020-08-13
|
19
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
20
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
SDM765
|
Android 10
|
2020-08-13
|
21
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
SDM660
|
Android 10
|
2020-08-13
|
22
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
SDM660
|
Android 10
|
2020-08-13
|
23
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2018
|
SDM845
|
Android 10
|
2020-08-13
|
24
|
Xaiomi Mi 9 Lite
|
2019
|
SDM710
|
Android 10
|
2020-08-13
|
25
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
SDM710
|
Android 10
|
2020-08-13
|
26
|
Xiaomi Mi 10 5G
|
2020
|
SM8250
|
Android 11
|
2020-08-13
|
27
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
2018
|
SDM845
|
Android 10
|
2020-08-13
|
28
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
SDM710
|
Android 10
|
2020-08-13
|
29
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
30
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
31
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
32
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
SDM730
|
Android 10
|
2020-08-13
|
33
|
Xiaomi Mi 10 Youth 5G
|
2020
|
SDM765
|
Android 10
|
2020-08-13
|
34
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
SDM710
|
Android 10
|
2020-08-13
|
35
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
SDM675
|
Android 10
|
2020-08-13
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