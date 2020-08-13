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Сегодня мы писали о том, что Huawei P30 можно будет купить на AliExpress в Tmall за 26 990 рублей. По такой цене флагман 2019 года будет предлагаться с 15 по 18 августа текущего года. В этот же период у вас будет возможность там же купить Huawei P40 по лучшей цене с начала продаж.

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Модель представили в конце марта нынешнего года. Ещё спустя несколько дней она появилась в России. Как и Huawei P30, флагман нового поколения оценили в 59 990 рублей на старте продаж. Но он получил более продвинутые технические параметры. В официальном магазине в русском Tmall на AliExpress купить Huawei P40 можно будет за 32 399 рублей. Это почти на 18 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. За эти деньги модель предлагает 8 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ с поддержкой расширения фирменными картами NM.

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В большинстве официальных магазинов стоимость уже снижена на 10 000 рублей. Например, купить Huawei P40 за 39 990 рублей можно в «Ситилинк». На «серые» версии пока что особого смысла внимание обращать нет, поскольку за них просят порядка 36 000 рублей. Все предложения вас ждут на сайте «Яндекс.Маркет».

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Huawei P40 несёт на борту флагманскую однокристальную систему Kirin 990 5G. Возможно, это последний фирменный процессор компании Huawei. Хотя надежда на выход Kirin 1000, несмотря на давление со стороны США, всё ещё есть. Чипсет получает питание от аккумулятора на 3800 мА*ч. Как видим ёмкость батареи выросла на 150 мА*ч по сравнению с моделью 2019 года выпуска. Мощность проводной зарядки через симметричный порт USB-C осталась скромной – 22,5 Вт.

Главной особенностью флагмана нового поколения является основная камера с новым сенсором Sony IMX700 во главе. Датчик изображения оптического формата 1/1,28 дюйма имеет 50 млн пикселей (50 Мп) размером 2,44 мкм. Светосила – f/1,9. Разрешение телеобъектива составляет 8 Мп. Кратность зума – 3x. Обе камеры имеют фазовый автофокус и оптическую стабилизацию.

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Видео снимать в 4K UHD смартфон может с частотой кадров 60 FPS. А вот поддержку 8K Ultra HD китайская компания не добавила, хотя разрешение сенсора позволяет. Ультраширокоугольная камера представлена 16-мегапиксельной матрицей с эквивалентным фокусным расстоянием 17 мм и автоматической фокусировкой. Фронтальная камера получила сенсор ToF 3D и 32-мегапиксельный главный модуль. Видео можно снимать в формате 4K при 60 FPS.

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Дисплей Huawei P40 построен на базе панели OLED с интегрированным биометрическим сканером для считывания отпечатков пальцев. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass. Экран имеет разрешением Full HD+ и диагональ 6,1 дюйма. Корпус смартфона получила защиту от воды и пыли по стандарту IP53.

Модель нового поколения осталась без разъёма для проводных наушников, радио инфракрасного порта и Google Mobile Services. Для нормальной работы предусмотрены сервисы Huawei Mobile Services в составе фирменного программного обеспечения EMUI 10.1. Оболочка основана на операционной системе Android 10. Также отметим чип NFC, адаптер Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц.