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Huawei P30 – флагманский смартфон 2019 года, который является одним из лучших камерофонов в ценовой категории до 30 000 рублей спустя почти полтора года с момента премьеры. Хотя в первые недели на старте продаж он не был таким привлекательным, т.к. рекомендованная цена составила 59 990 рублей. Сейчас его стоимость упала почти в два раза.

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Китайская компания в прошлом месяце открыла в Tmall на AliExpress фирменный магазин. 15 августа она запускает акцию, в рамках которой смартфон можно будет приобрести по скидке. Купить Huawei P30 удастся лишь за 26 990 рублей. Это на 23 000 рублей дешевле, чем на старте продаж и на 13 000 рублей дешевле по сравнению с ценой после последнего официального прайс-ката, когда стоимость снизили до 39 990 рублей. Акция продлится до 18 августа.

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Отметим, что 26 990 рублей – это лучшее предложение на смартфон на данный момент в России. В «Ситилинк» цена опускалась до 30 000 рублей, но на момент написания материала флагмана уже нет в наличии. Сейчас большинство официальных ритейлеров просят 31 000 рублей. Серая версия обойдётся как минимум в 27 500 рублей. Но в таком случае вы лишаетесь официальной гарантии. Со всеми предложениями можно ознакомиться в каталоге «Яндекс.Маркет».

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Напомним, что Huawei P30 – один из лучших камерофонов 2019 года. Он получил 32-мегапиксельный оптический модуль для селфи, который обосновался в каплевидном вырезе. Основная камера представлена тремя объективами. В широкоугольном модуле установлена матрица на 16 Мп, а в главном применяется топовый сенсор минувшего года Sony IMX600. Его разрешение составляет 40 Мп. Также на борту есть 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией. Видео модель снимает в 4K UHD с частотой 30 к/сек и в Full HD с частотой до 60 /сек.

В основе смартфона лежит мобильный чипсет Kirin 980. Выполнен он по 7-нанометровой технологии. Однокристальная система дополняется 6 ГБ оперативной памяти и не поддерживает мобильные сети пятого поколения. Для хранения данных имеется накопитель вместимостью 128 ГБ с поддержкой расширения картами Nano Memory, которые сложно найти в продаже. Питание всем компонентам в устройстве обеспечивает скромный по современным меркам аккумулятор ёмкостью 3650 мА*ч. Он поддерживает только проводную зарядку. Мощность составляет 22,5 Вт.

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Huawei P30 имеет корпус из стекла и металла, а также защиту от воды по стандарту IP53. Сертификацию IP68 китайская компания приберегла для версии Pro. На лицевой панели обосновался небольшой дисплей. Он имеет диагональ 6,1 дюйма, поддержку стандарта HDR10 и разрешение Full HD+. Под дисплеем установлен оптический дактилоскопический сенсор, а матрица выполнена по технологии AMOLED.

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Смартфон может похвастаться разъёмом для проводных наушников, симметричным портом USB Type-C, адаптерами Bluetooth 5 / Wi-Fi 5 и чипом NFC. Стереодинамики отсутствуют. Одним из преимуществ модели перед многими более новыми решениями Huawei и Honor являются предустановленные сервисы Google. Поскольку флагман получил процессор 2018 года, китайская компания имеет возможность устанавливать полный пакет GMS с полноценно функционирующими картами, магазином приложений Play Market и технологией бесконтактной оплаты Google Pay.

Из коробки Huawei P30 поставляется с операционной системой Android 9.0 Pie и прошивкой EMUI 9. Но уже в России смартфон успел получить не только EMUI 10 на Android 10, но и более новую версию программного обеспечения – EMUI 10.1.