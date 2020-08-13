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Китайская компания Honor добавила в свой ассортимент ещё один ноутбук на процессоре AMD. Новинка называется Honor MagicBook 14 SE, является переработанной модификацией Huawei MateBook 14 Ryzen и отличается низкой ценой.

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Лэптоп несёт на борту 12-нанометровый мобильный процессор AMD Ryzen 5 3500U. Чипсет построен на архитектуре Zen+, получил четыре ядра и поддержку технологии многопоточности. Номинальная частота составляет 2,1 ГГц, а пиковая в режиме максимальной однопоточной нагрузки – 3,7 ГГц. Разблокированным множителем APU похвастаться не может.

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Гибридный процессор имеет 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, поддерживает PCI Express 3.0, а номинальный TDP составляет 15 Вт. За графику отвечает интегрированный 8-ядерный GPU Radeon Vega 8 Graphics с частотой 1200 МГц.

Под капотом установлено 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, которая работает в двухканальном режиме. Вместимость твердотельного накопителя SSD составила 256 ГБ. За вывод картинки в Honor MagicBook 14 SE отвечает 14-дюймовая панель IPS формата Full HD с разрешением 1080 х 1920 точек.

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Подсистема питания представлена аккумулятором на 56 Вт*ч. Производитель заявил почти о 10 часов воспроизведения видео в формате Full HD и о поддержке быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батарею за полчаса до 46%. Также стоит отметить мощную систему охлаждения, способную обеспечить эффективный отвод тепла от процессора.

До старта продаж нового ноутбука остались считанные дни. Honor MagicBook 14 SE поступит на рынок 15 августа 2020 года по рекомендованной розничной цене 475 долларов в Китае.